Đưa ẩm thực thành 'đại sứ' quảng bá du lịch Đà Nẵng

Ngày 3.11, tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama (ICP), Furama Resort Đà Nẵng, Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 (Danang Professional Chefs Competition 2026) chính thức khai mạc, đánh dấu mùa tổ chức thứ 5.

Cuộc thi do Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng phối hợp với Chi hội Khách sạn Đà Nẵng và Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của HORECFEX Vietnam và Furama Resort Đà Nẵng.

Khai mạc Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026

Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 14 đội, mỗi đội gồm 2 thành viên, đến từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố.

Đây là dịp để đội ngũ đầu bếp thể hiện tay nghề, trao đổi kinh nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo trong chế biến và trình bày món ăn, đồng thời tìm kiếm những cách thức mới để giới thiệu bản sắc ẩm thực Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế.

Đưa bản sắc ẩm thực địa phương vào trải nghiệm du lịch

Với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế”, cuộc thi không chỉ là sân chơi chuyên môn dành cho những người làm nghề bếp mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch thông qua ẩm thực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, để mang đến cho du khách những kỳ nghỉ thực sự có giá trị, điểm đến cần chú trọng phát triển sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trong đó, ẩm thực là một yếu tố quan trọng, góp phần tạo dấu ấn và khuyến khích du khách quay trở lại.

Theo ông Lê Văn Đại, cuộc thi là cơ hội để đội ngũ đầu bếp nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Qua đó, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến và khuyến khích khách lưu trú lâu hơn tại Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc

Ban Giám khảo Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng cho biết chương trình hướng đến việc giới thiệu rộng rãi hơn những giá trị ẩm thực và nông sản của người nông dân miền Trung.

Theo ông Quỳnh, mỗi món ăn không đơn thuần là sự kết hợp giữa nguyên liệu và kỹ thuật chế biến mà còn có thể kể câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất. Việc khai thác những giá trị này sẽ góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt, giúp du khách hiểu hơn về địa phương và tăng sức hút cho du lịch Đà Nẵng.

Đây cũng là hướng tiếp cận đặt người đầu bếp vào vai trò kết nối giữa nông sản, văn hóa bản địa và thực khách. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, sáng tạo công thức đến cách trình bày, giới thiệu món ăn, những câu chuyện về vùng miền có thể được chuyển tải sinh động hơn, góp phần đưa ẩm thực địa phương đến gần với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng chia sẻ về vai trò của ẩm thực và nông sản miền Trung trong phát triển trải nghiệm du lịch

Kết nối giải pháp, nâng cao chất lượng ngành khách sạn

Diễn ra đồng thời với cuộc thi là sự kiện Giải pháp ngành Khách sạn Đà Nẵng (Danang Hotel Solutions), với không gian giới thiệu sản phẩm, giải pháp và kết nối các nhà cung cấp với doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Thông qua hoạt động trưng bày, giao lưu và kết nối doanh nghiệp, các đơn vị có cơ hội tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ mới, trao đổi trực tiếp về nhu cầu cung ứng cũng như các giải pháp phục vụ công tác quản lý, vận hành cơ sở lưu trú.

Bà Anna Vũ, đại diện Thương mại Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) chia sẻ chương trình được xây dựng với mong muốn mang lại những giá trị thiết thực cho khu vực miền Trung, đồng thời tạo sân chơi chuyên môn để các đầu bếp thể hiện tài năng và phát huy sức sáng tạo.

Bên cạnh hoạt động đồng hành cùng cuộc thi, USAPEEC còn tổ chức hội thảo về chuỗi cung ứng và xử lý gia cầm an toàn. Nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến nguồn nguyên liệu, quy trình xử lý và bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, phục vụ.

Đây là những kiến thức thiết thực đối với hoạt động của các nhà hàng, khách sạn, nhất là trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nguyên liệu và an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm.

Cùng với đó, chương trình tổ chức hội thảo “Từ tiêu chuẩn đến thực tiễn xếp hạng khách sạn: Những vấn đề đặt ra và định hướng hoàn thiện TCVN 4391:2015”.

Tại hội thảo, bà Lê Thị Ái Diệp, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng chia sẻ những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và thực tiễn xếp hạng cơ sở lưu trú, qua đó góp phần làm rõ yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn.

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm và trao đổi với các đơn vị cung ứng tại sự kiện Giải pháp ngành Khách sạn Đà Nẵng 2026

Một nội dung đáng chú ý khác là khóa tập huấn nâng cao năng lực vận hành Bộ Tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng. Hoạt động hướng đến hỗ trợ các đơn vị lưu trú tiếp cận, triển khai những tiêu chí về du lịch xanh trong thực tiễn quản lý và kinh doanh.

Ngoài ra, chương trình còn có Hội thảo Tài chính - Kế toán và Hội thảo Câu lạc bộ Mua hàng Miền Trung, tạo diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và tìm kiếm giải pháp phù hợp với hoạt động vận hành.

Tăng liên kết, tạo sức hấp dẫn cho điểm đến

Việc tổ chức đồng thời Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng và sự kiện Giải pháp ngành Khách sạn Đà Nẵng tạo nên không gian kết nối giữa những người trực tiếp làm nghề, doanh nghiệp lưu trú và các nhà cung cấp.

Đầu bếp Đà Nẵng trổ tài với chủ đề “Món ngon hội nhập quốc tế”

Nếu cuộc thi đầu bếp tập trung vào kỹ năng, sự sáng tạo và khả năng khai thác giá trị ẩm thực địa phương thì các hoạt động chuyên môn, kết nối doanh nghiệp góp phần giải quyết những yêu cầu thực tế trong quản lý, cung ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sự kết hợp này cho thấy phát triển du lịch không chỉ dừng lại ở việc xây dựng sản phẩm hay quảng bá điểm đến mà còn cần sự đầu tư đồng bộ vào chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ ăn uống, lưu trú và các tiêu chuẩn phục vụ.

Đối với Đà Nẵng, ẩm thực là một trong những yếu tố góp phần tạo nên bản sắc và sức cạnh tranh của điểm đến.

Việc khuyến khích đội ngũ đầu bếp sáng tạo trên nền tảng nguyên liệu, văn hóa địa phương, đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác trong ngành khách sạn, sẽ mở thêm cơ hội để nâng tầm trải nghiệm du khách.