Đưa âm nhạc Việt đến gần bạn bè quốc tế

Cuộc thi và Festival Guitar quốc tế Berlin năm 2026 đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, trở thành điểm gặp gỡ của các nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Năm nay, cuộc thi có 30 thí sinh đến từ 15 quốc gia tham gia vòng đầu. Sau các vòng sơ loại, 15 thí sinh được chọn vào vòng tiếp theo, trước khi 5 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại chung kết ngày 10/10 ở Ballhaus Prinzenallee, Berlin. Bên cạnh các phần thi, chương trình còn có Gala Concert, lớp học chuyên sâu (masterclass) và triển lãm guitar.

Giáo sư Đặng Ngọc Long hiện là Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen (Đức).

Kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc

Đối với Giáo sư, Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen (Đức), dấu mốc 20 năm không đơn thuần là chặng đường duy trì một cuộc thi quốc tế.

Điều khiến ông tâm đắc hơn là những tác phẩm lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca và văn học Việt Nam, đặc biệt là Truyện Kiều, được nghệ sĩ nước ngoài tìm hiểu, biểu diễn và đưa lên sân khấu quốc tế.

Ông cho biết, khi các thí sinh học Tổ khúc Kiều, họ không chỉ tiếp cận một tác phẩm âm nhạc mà còn tìm hiểu về Nguyễn Du, nhân vật Thúy Kiều, số phận con người và những giá trị văn hóa được gửi gắm trong kiệt tác văn học này. Qua tiếng đàn guitar, câu chuyện Việt Nam có thêm cơ hội đến với khán giả ở những quốc gia khác nhau.

Nhìn lại hành trình đã qua, nghệ sĩ gọi đó là 20 năm xây dựng một cây cầu bằng âm nhạc, kết nối các nghệ sĩ, Berlin với thế giới và Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Năm 1987, Đặng Ngọc Long là người Việt Nam đầu tiên đoạt Giải Đặc biệt tại Cuộc thi Guitar Quốc tế. Nhiều năm qua, ông tiếp tục gắn bó với hoạt động đào tạo, sáng tác và tổ chức các sân chơi guitar quốc tế.

Từ vị trí của một nghệ sĩ hoạt động ở nước ngoài, ông cho rằng những người Việt Nam làm nghệ thuật trong môi trường quốc tế có lợi thế kết nối hai không gian văn hóa, vừa mang theo ký ức và giá trị quê hương, vừa tiếp thu kinh nghiệm, phương pháp sáng tạo từ môi trường sở tại.

Theo ông, ngoại giao âm nhạc không chỉ dừng ở việc đưa nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn mà còn cần tạo điều kiện để nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam, trực tiếp tìm hiểu đất nước, con người và đời sống văn hóa Việt Nam. Những trải nghiệm ấy có thể trở thành chất liệu cho các sáng tác, hoạt động biểu diễn và sự kết nối lâu dài.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, quảng bá giá trị Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Mở thêm cơ hội giao lưu cho nghệ sĩ trẻ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Đức, Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long mong muốn tăng cường kết nối giữa các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan văn hóa, tổ chức nghệ thuật và đồng nghiệp trong nước. Theo ông, sự gắn kết thường xuyên sẽ giúp hình thành những dự án hợp tác, mở rộng mạng lưới đối tác và tận dụng tốt hơn các cơ hội giao lưu quốc tế.

Ông cũng cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án văn hóa có yếu tố quốc tế, từ kinh phí, đi lại, lưu trú đến thị thực và bản quyền. Đây là những vấn đề cần sự phối hợp của cơ quan quản lý, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và nghệ sĩ để các hoạt động hợp tác có thể được triển khai hiệu quả.

Trong thời gian tới, nghệ sĩ dự định dành thêm thời gian cho sáng tác, tiếp tục đưa chất liệu từ văn học, lịch sử, thiên nhiên và con người Việt Nam vào ngôn ngữ guitar. Ông đồng thời mong muốn mở rộng cơ hội để các nghệ sĩ guitar trẻ trong nước giao lưu, học hỏi và làm việc cùng đồng nghiệp quốc tế.

Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long cùng Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen (Đức) biểu diễn trong chương trình hòa nhạc “A Rhapsody of Two Worlds” tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) tháng 12/2025.

Một dự định được ông ấp ủ là đưa Cuộc thi và Festival Guitar quốc tế Berlin về Hà Nội. Nếu thành hiện thực, sự kiện sẽ tạo thêm không gian gặp gỡ cho cộng đồng guitar quốc tế tại Việt Nam, đồng thời giúp các nghệ sĩ và công chúng trong nước tiếp cận trực tiếp với những hoạt động nghệ thuật có tính giao lưu quốc tế.

“Âm nhạc không có biên giới”, Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long chia sẻ. Với ông, nếu tiếng đàn khiến khán giả ở một đất nước xa xôi biết thêm về Việt Nam và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người nơi đây, âm nhạc đã thực hiện được một phần ý nghĩa của mình.

Từ Berlin, hành trình ấy vẫn tiếp tục qua từng sáng tác, từng cuộc thi và những cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ. Trong đó, văn hóa Việt Nam không chỉ hiện diện như nguồn cảm hứng sáng tạo mà còn trở thành câu chuyện được kể bằng âm nhạc, góp phần đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.