Đưa âm nhạc hàn lâm đến gần khán giả

Ngày 30/9, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố hai chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026).

Trong đó, chương trình “Concert Resonantia” diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/10, còn đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra lúc 20 giờ ngày 14/11. Cả hai chương trình được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Từ âm nhạc kinh điển thế giới đến những ca khúc Việt

Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, hai chương trình được xây dựng từ hai hướng đào tạo chủ lực của Khoa: âm nhạc thính phòng cổ điển thế giới và các tác phẩm hàn lâm thính phòng Việt Nam.

Concert Resonantia quy tụ các tác phẩm opera, operetta và musical của nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng như Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky, Lehár, Kálmán, Alyabyev, Cardillo và Cocciante.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc trả lời câu hỏi của báo chí tại sự kiện. Ảnh: Thọ Nam

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hòa cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên của Khoa Thanh nhạc.

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham gia dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình gồm hai phần, được xây dựng từ những sắc thái khác nhau của tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng, sau đó mở rộng sang nhiều màu sắc và trạng thái cảm xúc.

Theo Ban tổ chức, điểm đáng chú ý của Resonantia là sự kết hợp giữa opera, operetta và musical, tạo nên sự chuyển động liên tục về phong cách và cảm xúc. Các tác phẩm được lựa chọn từ những tên tuổi kinh điển của âm nhạc thế giới nhưng được đặt trong một cấu trúc chương trình hướng đến sự đa dạng.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết chương trình cũng hướng tới học sinh, sinh viên và những người trẻ đang theo đuổi âm nhạc thính phòng.

“Resonantia sẽ là động lực, sự khích lệ các em học sinh, sinh viên, các bạn trẻ nuôi dưỡng và theo đuổi tình yêu với âm nhạc thính phòng, nối tiếp các thế hệ thầy cô tiếp tục phát triển, đưa âm nhạc hàn lâm lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống âm nhạc Việt Nam” – PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nói.

Nếu “Resonantia” tập trung vào âm nhạc thính phòng cổ điển thế giới thì “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” lại nhìn vào hành trình của âm nhạc Việt Nam qua các thế hệ.

Chương trình quy tụ NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Thanh nhạc.

Chương trình được chia thành ba phần: “Những thanh âm còn mãi”, “Một miền ký ức” và :Những thanh âm tiếp nối”.

Từ những ca khúc như “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Tình ca”, “Người Hà Nội”, “Tôi là người thợ lò”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng”, chương trình chuyển sang những tác phẩm về người thầy, quê hương, tình yêu, rồi mở ra không gian âm nhạc gần với đời sống hiện nay qua “Không thể và có thể”, “Ôi quê tôi”, “Hà Nội đêm trở gió”, “Khát vọng”, “Ngỡ” và “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai”.

Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, chương trình tháng 11 không đặt nặng tính học thuật mà được xây dựng phóng khoáng hơn, tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ thể hiện sở trường.

Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An đảm nhận phần âm nhạc với những bản phối mới cho các ca khúc cách mạng, thính phòng, dân gian và những bài hát đi cùng năm tháng.

Bán vé để thử sức hút của âm nhạc hàn lâm

Một nội dung được đề cập tại họp báo là việc Khoa Thanh nhạc bán vé cho cả hai chương trình.

Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, đây không chỉ là cách để khán giả có cơ hội thưởng thức chương trình mà còn là một phép thử đối với sức hút của âm nhạc hàn lâm.

“Chúng tôi bán vé giống như phép thử với chương trình âm nhạc hàn lâm để đo mức độ khán giả tiếp cận mảng âm nhạc đến tầm nào, khán giả có sẵn sàng mua vé xem chương trình” - Trưởng Khoa Thanh nhạc bày tỏ.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cũng thông tin, những chương trình tháng 11 mà Khoa thực hiện những năm qua có kết quả bán vé tốt. Với “Resonantia”, Khoa muốn thử sức hút của một chương trình tập trung vào âm nhạc hàn lâm cổ điển.

NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện, đánh giá hai chương trình có sự lựa chọn những tác phẩm kinh điển với yêu cầu chuyên môn cao đối với nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: Thọ Nam

Đạo diễn sân khấu - ca sĩ Ngọc Châm, Giám đốc Vàng son một thuở, đơn vị sản xuất chương trình, cho biết trong bối cảnh việc tổ chức các chương trình thương mại và thu hồi chi phí từ bán vé gặp nhiều khó khăn, sự đồng hành của các nhà tài trợ có vai trò quan trọng.

Theo bà Ngọc Châm, các chương trình của Khoa Thanh nhạc có sự quan tâm của nhà tài trợ và khán giả. Chương trình “Mùa thu vàng” trước đó có kết quả bán vé tốt.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết hai chương trình năm nay được đầu tư nhiều hơn so với những chương trình trước, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Khoa Thanh nhạc cũng đã tính đến việc đưa âm nhạc hàn lâm đến với đông đảo khán giả hơn, ngoài khuôn khổ Học viện, đặc biệt hướng tới công chúng trẻ.

Tại họp báo, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho rằng Khoa Thanh nhạc là một trong những khoa có sức lan tỏa với công chúng, nơi tập trung nhiều nghệ sĩ thành công.

NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện, đánh giá hai chương trình có sự lựa chọn những tác phẩm kinh điển với yêu cầu chuyên môn cao đối với nghệ sĩ biểu diễn.

Trong khi đó, với những nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc, hai chương trình còn là dịp trở về với nơi đã đào tạo mình.

NSND Quang Thọ nhớ lại thời điểm ông còn là sinh viên vào cuối năm 1972, từng cùng các thầy cô Khoa Thanh nhạc tham gia nhiều chương trình biểu diễn của nhà trường.

Ông cũng nhắc đến chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập trường năm 1986 và chương trình kỷ niệm 50 năm, khi Khoa Thanh nhạc cùng các sinh viên tốt nghiệp và dàn nhạc dựng Bản giao hưởng số 9 của Beethoven.

“Đó là những thành tựu lớn mà tôi đã được đóng góp, trải qua, sự cống hiến của Khoa Thanh nhạc với Nhà trường trong những dịp lễ kỷ niệm thành lập những năm chẵn” - NSND Quang Thọ chia sẻ.

NSND Ngọc Khang, từng là sinh viên rồi trở lại giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, cho rằng kỷ niệm 70 năm là dịp để những nghệ sĩ trưởng thành từ Học viện trở về với nơi đã chắp cánh cho mình.

Hai chương trình vì thế không chỉ khác nhau về màu sắc âm nhạc mà còn cùng hướng đến câu chuyện về sự tiếp nối. Từ những tác phẩm kinh điển của thế giới đến những ca khúc gắn với lịch sử, quê hương và đời sống âm nhạc Việt Nam, các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Thanh nhạc cùng xuất hiện trong dấu mốc 70 năm của Học viện.