Đưa âm nhạc dân gian Trung Quốc đến gần hơn với khán giả Việt

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu hợp xướng dân ca Trung Quốc với chủ đề “Đối thoại - Tri âm - Du hành cùng dân ca Trung Quốc”, giới thiệu tới công chúng Việt Nam những sắc thái độc đáo trong âm nhạc dân gian Trung Hoa.

Tham dự chương trình có đại diện Dàn nhạc Dân tộc Trung ương Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, các tổ chức giao lưu văn hóa cùng đông đảo khán giả yêu nghệ thuật truyền thống.

Chương trình giới thiệu sự đa dạng của âm nhạc truyền thống, phong tục và tình cảm quê hương của người dân Trung Quốc. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là hành trình khám phá dân ca Trung Quốc qua 4 phần trình diễn: “Lời mời từ những làn điệu dân ca”, “Nhật ký của những giai điệu”, “Thơ văn xuôi mang hương sắc vùng miền” và “Bức tranh phong tục đa sắc”.

Thông qua các tác phẩm được tuyển chọn từ nhiều địa phương và cộng đồng dân tộc, các nghệ sĩ tái hiện bức tranh âm nhạc phong phú, phản ánh đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lao động và tình yêu quê hương của người dân Trung Quốc.

Mở đầu chương trình, những làn điệu dân ca Hà Bắc, Sơn Tây với tiết tấu rộn ràng tạo không khí sôi nổi. Bằng kỹ thuật hợp xướng chuyên nghiệp và sự phối hợp giữa các bè giọng, các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, vừa giữ được màu sắc dân gian, vừa thể hiện cách tiếp cận âm nhạc hiện đại.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn tại chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh hợp xướng, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục độc tấu bằng nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, lô sênh. Những âm sắc đặc trưng của từng nhạc cụ góp phần làm phong phú không gian âm nhạc, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn sự đa dạng trong nghệ thuật dân gian Trung Quốc.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn đưa những giá trị đặc sắc của dân ca Trung Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết và kết nối văn hóa giữa nhân dân hai nước.