Tiềm năng ứng dụng AI và thực tiễn vận hành tại doanh nghiệp

Ảnh minh hoạ

Luật Trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2026, tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10-15%; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp AI; hình thành tối thiểu 10 thương hiệu AI Việt Nam và xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ AI đạt khoảng 5 tỷ USD.

Đánh giá về dư địa phát triển, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) Nguyễn Văn Khoa nhận định, đây là cơ hội lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số khi thị trường đã hình thành rõ nét, từ nhu cầu tích hợp AI vào dịch vụ công đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa cần AI để tăng năng suất. Mà mục tiêu 10 thương hiệu AI Việt Nam vào năm 2030 chính là đơn đặt hàng từ nhà nước gửi tới cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trong nước.

AI ngày càng được ứng dụng trong các hoạt động kinh tế xã hội. Ảnh: Phương Anh

Thực tế triển khai đã chứng minh tiềm năng và giá trị cụ thể của AI đối với sản xuất, kinh doanh. Dẫn thông tin về bức tranh ứng dụng AI tại châu Á và thế giới, ông Nguyễn Việt Long, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nêu, 99% lãnh đạo doanh nghiệp ghi nhận việc ứng dụng AI đạt mức tăng năng suất đáng kể trong 12 tháng qua và 48% đang tái đầu tư phần lợi ích này vào tăng trưởng, đổi mới.

Còn tại Việt Nam, chặng đường đưa AI từ thử nghiệm sang vận hành hiệu quả được minh chứng qua câu chuyện từ MISA. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Đào tạo công nghệ, trợ lý AI chăm sóc khách hàng AVA của MISA khi thí điểm vào tháng 10-2025 với 5 sản phẩm, tỷ lệ giải quyết thành công chỉ đạt 23% do tri thức nghiệp vụ chưa sẵn sàng và thiếu người hiểu nghiệp vụ tham gia. Sau 1 năm chuẩn hóa tri thức, thiết kế lại hội thoại và đánh giá liên tục, đến tháng 10-2026 tỷ lệ này tăng lên 67%, mở rộng từ 5 lên 75 sản phẩm.

Trong lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật và khoa học dữ liệu - Khối Dữ liệu Vietcombank cho hay, mô hình ngân hàng AI-first là ngân hàng ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và có trách nhiệm hơn nhờ dữ liệu được quản trị tốt.

Giải pháp quản trị và kiến nghị chính sách

Ứng dụng AI để sử dụng các dịch vụ hành chính công. Ảnh: Viettel

Chỉ ra những thách thức lớn về quản trị, Phó Tổng giám đốc EY Việt Nam Nguyễn Việt Long đề xuất 5 hành động ưu tiên cho lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó chú trọng vào việc: Định nghĩa giá trị bằng 3-5 trường hợp ứng dụng gắn với tăng trưởng, biên lợi nhuận hoặc trải nghiệm khách hàng; thiết kế quản trị ngay từ đầu bằng cách nhúng chính sách dữ liệu, bảo mật, pháp lý và phê duyệt vào quy trình; quản lý vòng đời phần mềm AI với người chịu trách nhiệm sản phẩm, tiêu chuẩn kiểm thử và tiêu chí dừng…

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, trọng tâm là đưa AI vào ứng dụng có trách nhiệm, gắn chuyển đổi AI quốc gia với phát triển năng lực công nghiệp AI trong nước.

Bốn định hướng trong ứng dụng, gồm: Việc chuyển đổi AI phải gắn với hiệu quả thực tế; phát triển năng lực AI Việt Nam gắn với thị trường; mở rộng tiếp cận nguồn lực; và quản trị AI theo rủi ro với việc phân loại hệ thống AI theo ba mức cao, trung bình, thấp cùng trách nhiệm của các bên. Đặc biệt, doanh nghiệp AI Việt Nam là lực lượng chủ lực trong nghiên cứu, phát triển và triển khai chuyển đổi AI quốc gia.

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Phương Anh

Với vai trò hiệp hội, Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ lực của doanh nghiệp trong nước để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia về AI. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm vận hành Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia và cơ chế hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng giải pháp AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Nhà nước tăng cường đặt hàng và hợp tác công - tư để doanh nghiệp trong nước tham gia xây dựng nền tảng AI dùng chung và tích hợp AI vào dịch vụ công. Việc mở dữ liệu dùng chung, dữ liệu tiếng Việt và hạ tầng tính toán cho doanh nghiệp giúp tận dụng nguồn lực và phát triển.

Việc đơn giản hóa thủ tục tuân thủ, thử nghiệm và sớm cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi suất cho hoạt động AI sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận và có cơ hội phát triển. "Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẵn sàng nhận những bài toán lớn nhất của đất nước. Hãy giao việc cho doanh nghiệp Việt và đo chúng tôi bằng kết quả", Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa khẳng định.