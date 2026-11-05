Đưa AI vào nhà máy, nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Quang cảnh diễn đàn

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn đàn tập trung thảo luận vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) công nghiệp và công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) trong thúc đẩy chuyển đổi mô hình sản xuất, từ gia công, lắp ráp sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Thông qua nền tảng 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes cung cấp giải pháp cho phép doanh nghiệp mô phỏng, kiểm chứng thiết kế sản phẩm, hệ thống sản xuất và quy trình vận hành trong môi trường ảo trước khi triển khai thực tế. Việc kết hợp mô hình hóa, mô phỏng, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực.

Trong bối cảnh ngành sản xuất Việt Nam đang chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, những công nghệ này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất, phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật, cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị tham gia của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại sứ quán Pháp, cùng lãnh đạo Dassault Systèmes và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức học thuật, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) và Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).

Các phiên thảo luận tập trung vào ba vấn đề trọng tâm gồm phát triển nguồn nhân lực trong nước, mở rộng hạ tầng công nghệ và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị cao trong chuỗi sản xuất công nghiệp.

Đáng chú ý, khép lại diễn đàn, NIC, Dassault Systèmes và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Bán dẫn Việt Nam đã công bố Báo cáo Đổi mới sáng tạo Công nghiệp và Sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2026.

Báo cáo tập trung nhận diện các xu hướng, cơ hội và thách thức trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh, đồng thời đề xuất định hướng thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tăng cường đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác giữa các đối tác công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian qua, Dassault Systèmes tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, đối tác và cơ sở giáo dục tại Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghiệp. Tháng 1/2025, doanh nghiệp đã khánh thành Trung tâm Xuất sắc về Bản sao số và Trí tuệ nhân tạo (Center of Excellence for Virtual Twin and Artificial Intelligence) cùng Phòng thí nghiệm Giải pháp Công nghiệp (Industry Solutions Lab) tại NIC. Các cơ sở này hướng tới phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nhiều ngành công nghiệp.

Ông Ding Ming Chee, Giám đốc cấp cao phụ trách Trải nghiệm Giải pháp Khách hàng, khu vực Nam châu Á – Thái Bình Dương của Dassault Systèmes nhận định, Việt Nam có tiềm năng nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp toàn cầu thông qua kết hợp năng lực sản xuất với công nghệ tiên tiến và chuyên môn kỹ thuật.

“Thông qua các giải pháp Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin), Dassault Systèmes mong muốn hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong các hoạt động công nghiệp”, ông Ding Ming Chee chia sẻ.