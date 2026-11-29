Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong một tiết học thực hành.

Đầu tư công nghệ gắn với nhu cầu đào tạo

Trước yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số và tự động hóa, các cơ sở giáo dục đại học tại Quảng Ngãi đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động đào tạo. Tuy nhiên, thay vì chạy theo công nghệ hay đầu tư thiết bị dàn trải, các trường hướng đến lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hiệu quả sử dụng và khả năng tiếp cận của sinh viên.

Theo TS Nguyễn Tố Như, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực nghề nghiệp, tạo thêm cơ hội phát triển cho người học.

Thực tế, đầu tư một phòng máy có cấu hình cao chưa đồng nghĩa với chất lượng đào tạo được nâng lên nếu thiếu chương trình thực hành phù hợp hoặc đội ngũ giảng viên chưa đủ năng lực khai thác. Vì vậy, nhà trường cần cân nhắc hiệu quả sử dụng trước khi quyết định đầu tư.

Nâng cao năng lực nghề nghiệp, tạo thêm cơ hội phát triển cho người học.

Một trong những giải pháp được đặt ra là phân bổ nguồn lực theo từng cấp độ. Trong đó, ưu tiên xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ toàn thể sinh viên; phát triển các công cụ chuyên ngành theo yêu cầu chương trình đào tạo; đồng thời tập trung thiết bị chuyên sâu cho những hoạt động nghiên cứu có khả năng khai thác thực tế.

Cách làm này không chỉ giúp sử dụng hiệu quả nguồn vốn mà còn giảm chi phí vận hành trong suốt vòng đời công nghệ, từ bản quyền, bảo trì đến nhân sự kỹ thuật. Bên cạnh ngân sách, các trường có thể tận dụng chính sách ưu đãi từ doanh nghiệp và những nền tảng dùng chung. Qua đó, vừa duy trì chất lượng đào tạo, vừa hạn chế áp lực tăng học phí, nhất là đối với sinh viên ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Định hướng này cũng phù hợp với Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030. Việc phát triển nhân lực số, ứng dụng AI trong giảng dạy đang mở ra sự kết nối giữa đào tạo đại học với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, yếu tố con người được xác định là nền tảng quyết định hiệu quả chuyển đổi số. TS Nguyễn Phạm Hoàng Dũng, giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng cho rằng, sinh viên cần có tư duy độc lập, khả năng phản biện và nền tảng kiến thức vững chắc để chủ động sử dụng công nghệ.

“Trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra câu trả lời nhanh chóng, nhưng chỉ người học có năng lực phân tích mới biết đặt câu hỏi đúng, kiểm chứng thông tin và vận dụng kết quả vào thực tế”, TS Nguyễn Phạm Hoàng Dũng nhận định.

Đổi mới cách học, tăng cơ hội trải nghiệm

Cùng với cập nhật kiến thức công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng chú trọng thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Hoạt động kiểm tra, đánh giá được định hướng theo năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên thông qua các dự án, bài tập và những buổi hỏi đáp trực tiếp.

Nội dung đào tạo cũng được bổ sung các học phần như Kỹ năng số cơ bản, Cơ sở ứng dụng IoT và AI. Song song đó, nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Trường Hải tổ chức cho sinh viên tham quan, thực tập; đồng thời triển khai các hội thảo chuyên đề như “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật”.

Tháng 10/2026, nhà trường còn cử đại diện tham gia Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực AI, tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận, thử sức với những vấn đề công nghệ trong thực tiễn.

Những thay đổi trong đào tạo cũng giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình học tập. Em Phạm Hồng Tuần, sinh viên năm 4, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) cho biết, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ học tập thường xuyên, giúp tóm tắt tài liệu chuyên ngành và gợi mở những góc nhìn mới.

“Em tâm đắc với kỹ năng giao tiếp và đặt câu hỏi cho AI. Khi cung cấp bối cảnh rõ ràng và phân vai cụ thể, AI sẽ trở thành người đồng hành tư duy thông minh, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin thô để tập trung vào phân tích và phản biện”, Tuần chia sẻ.

Quảng Ngãi đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động đào tạo.

Trong khi đó, em Nguyễn Tuấn Việt, sinh viên năm 2, ngành Kỹ thuật cơ điện tử thường sử dụng AI để hệ thống kiến thức sau mỗi chương học, dịch tài liệu tiếng Anh và tạo đề trắc nghiệm phục vụ tự ôn tập.

Theo Việt, AI giúp quá trình tiếp cận tri thức nhanh hơn và bình đẳng hơn. Tuy nhiên, để có thêm sự tự tin khi bước vào thị trường lao động, sinh viên mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cấp phòng lab, hỗ trợ tiếp cận các công cụ AI nâng cao, đồng thời mở rộng kết nối với doanh nghiệp và tăng cơ hội tham gia các cuộc thi thực chiến.

Từ thực tiễn triển khai, yêu cầu đưa AI vào giảng đường không đơn thuần nằm ở việc sở hữu thiết bị hiện đại hay sử dụng những công nghệ mới. Điều quan trọng là lựa chọn được hướng đầu tư phù hợp, gắn công nghệ với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp và cơ hội phát triển của sinh viên. Đây cũng là cách để các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm hiệu quả đào tạo, duy trì nguồn lực lâu dài và không tạo thêm gánh nặng học phí cho người học.