Đưa AI vào công vụ từ sáng kiến của cán bộ trẻ

Tại lễ tổng kết, trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, diễn ra chiều 9-10, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức hội thi Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, với chủ đề “AI - Trợ lý công vụ”, hội thi được tổ chức trong bối cảnh cả hệ thống chính trị triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu không chỉ là nâng cao kỹ năng công nghệ mà còn tạo môi trường để cán bộ trẻ vận dụng AI giải quyết những bài toán thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban tổ chức trao giải thưởng đến các tập thể xuất sắc. Ảnh: Ban tổ chức

Năm nay, hội thi thu hút 316 lượt thí sinh đến từ 28/34 tỉnh, thành đoàn và 6/6 đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn. Trong đó, Bảng A có 72 thí sinh, Bảng B có 76 thí sinh, Bảng C có 66 thí sinh và Bảng S có 102 thí sinh, với 35 sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI trong thực thi công vụ.

Các sản phẩm tập trung vào nhiều lĩnh vực như hành chính công, dịch vụ công, quản lý và xử lý văn bản, hỗ trợ điều hành, y tế, giáo dục, an ninh, thuế, tài chính - ngân hàng. Đây là hướng tiếp cận thiết thực, đưa công nghệ vào những công việc cụ thể, góp phần giảm thao tác thủ công, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả xử lý công việc.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Nhật Quang (Thành đoàn Huế). Ảnh: Ban tổ chức

Theo đại diện Ban Tổ chức, giá trị của hội thi không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng mà còn ở khả năng tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và đưa các sản phẩm vào ứng dụng thực tế. Các tác giả, nhóm tác giả được khuyến khích chủ động đề xuất triển khai giải pháp tại cơ quan, đơn vị, góp phần giảm công việc thủ công, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để AI phát huy hiệu quả trong hoạt động công vụ, cán bộ trẻ cần sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm; chú trọng bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin, tính chính xác và đạo đức công vụ. AI có thể hỗ trợ xử lý công việc nhưng không thay thế trách nhiệm của cán bộ. Việc ứng dụng nên bắt đầu từ những khâu cụ thể như đơn giản hóa quy trình, giảm thao tác lặp lại và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.

Diễn đàn “Công chức trẻ và kỷ nguyên AI”. Ảnh: Ban tổ chức

Trong khuôn khổ hội thi, Diễn đàn “Công chức trẻ và kỷ nguyên AI” được tổ chức, quy tụ chuyên gia, diễn giả từ cơ quan quản lý nhà nước, trường học và doanh nghiệp, cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra khi ứng dụng AI vào công vụ. Các nội dung thảo luận tập trung vào nguy cơ AI tạo thông tin sai lệch khi soạn thảo văn bản, bảo mật dữ liệu công dân, đạo đức công vụ, trách nhiệm pháp lý khi ra quyết định hành chính và cơ chế thử nghiệm, nhân rộng các nền tảng dùng chung.

Diễn đàn nhấn mạnh nguyên tắc sử dụng AI an toàn, đúng pháp luật và có trách nhiệm. AI có thể hỗ trợ tham mưu nhưng cán bộ phải kiểm soát thông tin, giữ tư duy độc lập và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 90 giải thưởng. Ở nội dung toàn đoàn dành cho các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Đối với thí sinh, hội thi trao 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 53 giải Khuyến khích.

Nhóm 26S16 (AI.ONE - All in one) – Đoàn Thanh niên Chính phủ xuất sắc giành giải Nhất bảng S. Ảnh: Ban tổ chức

4 giải Nhất thuộc về các thí sinh: Nguyễn Tràng Nguyên (Thành đoàn Hà Nội, bảng A); Nguyễn Đức Nhật Quang (Thành đoàn Huế, bảng B); Phạm Hồng Phúc (Đoàn Thanh niên Chính phủ, bảng C) và nhóm 26S16 (AI.ONE - All in one) – Đoàn Thanh niên Chính phủ bao gồm: Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Ánh Linh, Trần Thị Thu Hà, Lê Kỳ Anh, Nguyễn Minh Hoàng (bảng S).

Giải Nhất toàn đoàn được trao cho Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Ban Tổ chức kỳ vọng các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đề xuất thử nghiệm và ứng dụng tại đơn vị; đồng thời lan tỏa kinh nghiệm sử dụng AI hiệu quả, an toàn. Hội thi diễn ra trước thềm Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, góp phần khẳng định yêu cầu đưa chuyển đổi số từ nhận thức thành hành động, biến sáng kiến của cán bộ trẻ thành những giải pháp thiết thực phục vụ người dân và xã hội.