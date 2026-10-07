Đưa AI vào bài toán thực tế của doanh nghiệp

Phiên thảo luận tại Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Tự động hóa trong kỷ nguyên số. (Ảnh: MST)

AI mở rộng kết nối, thúc đẩy ứng dụng và thương mại hóa công nghệ số

Đây cũng là hướng đi được đặt ra tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”, diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, AI đang chuyển nhanh từ công cụ hỗ trợ xử lý thông tin sang những hệ thống có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện tác vụ.

Sự chuyển dịch này đặt ra yêu cầu đổi mới sáng tạo phải gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp cần xác định rõ bài toán cần giải quyết, nguồn lực hiện có và khả năng triển khai, thay vì chạy theo công nghệ mà thiếu mục tiêu ứng dụng cụ thể.

Ông Phạm Ngọc Hiếu nhấn mạnh, AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm, hỗ trợ ra quyết định, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới hoặc hình thành những mô hình kinh doanh mới. Từ cách tiếp cận này, AI mới có thể đi từ thử nghiệm công nghệ sang ứng dụng thực chất trong sản xuất, kinh doanh.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo là lễ công bố và nhấn nút ra mắt hai nền tảng số gồm Cổng thông tin hỗ trợ đổi mới sáng tạo (innovation.gov.vn) và Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC (ISC Platform).

Nền tảng ISC hướng tới xây dựng hạ tầng số dùng chung, kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. Hai nhiệm vụ trọng tâm của nền tảng là xúc tiến thương mại đối với sản phẩm, giải pháp và doanh nghiệp công nghệ; đồng thời thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu.

Thông qua dữ liệu và các hoạt động kết nối trên môi trường số, ISC hướng tới chuyển hoạt động đổi mới sáng tạo từ những đầu mối, chương trình và sự kiện riêng lẻ thành một mạng lưới liên thông, trong đó doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của thị trường được đặt ở vị trí trung tâm.

Theo mô hình này, Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo giữ vai trò định hướng chương trình, kết nối hệ sinh thái và triển khai các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid cung cấp và vận hành hạ tầng số, tích hợp các chức năng kết nối B2B, dữ liệu, hiện diện số và triển lãm thương mại trên môi trường số.

Điểm đáng chú ý của nền tảng là ứng dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ quá trình tìm kiếm, phân tích nhu cầu và ghép nối các thành phần trong hệ sinh thái.

Ra mắt nền tảng số kết nối đổi mới sáng tạo ISC. (Ảnh: MST)

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid cho biết, trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp công nghệ, nhu cầu ứng dụng, chuyên gia và các nguồn lực đổi mới sáng tạo, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm và đề xuất những kết nối phù hợp giữa doanh nghiệp với công nghệ, chuyên gia, viện trường, startup và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ tìm kiếm và ghép nối. Quyết định hợp tác, đầu tư, ứng dụng hay chuyển giao công nghệ vẫn thuộc về các bên tham gia.

Để AI có thể hỗ trợ nhận diện và ghép nối cơ hội giao thương, doanh nghiệp cần xây dựng hồ sơ năng lực số đầy đủ và chất lượng. Theo ông Trần Văn Chín, dữ liệu doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí “đẹp, đúng, đủ, sạch, sống”, qua đó giúp sản phẩm, dịch vụ được nhận diện, tìm kiếm và kết nối đúng đối tượng.

Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong quá trình chuyển từ việc đơn thuần đưa thông tin sản phẩm lên môi trường số sang khai thác dữ liệu để tìm kiếm khách hàng, đối tác và cơ hội kinh doanh.

Từ hội chợ vài ngày đến kết nối 365 ngày

Một trong những thay đổi mà AI và nền tảng số có thể mang lại là phương thức xúc tiến thương mại. Với cách làm truyền thống, doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác và tìm kiếm khách hàng. Khi sự kiện kết thúc, phần lớn hoạt động kết nối cũng dừng lại.

Trên ISC Platform, dữ liệu về sản phẩm, giải pháp, nhu cầu doanh nghiệp và công nghệ được tiếp tục lưu trữ sau khi sự kiện kết thúc. AI có thể tiếp tục phân tích dữ liệu, tìm kiếm nhu cầu và đề xuất kết nối giữa nhà mua, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện trường và các đơn vị công nghệ.

Theo đó, một kỳ hội chợ không chỉ còn là nơi gặp gỡ trong một khoảng thời gian nhất định mà có thể trở thành điểm kích hoạt cho dòng giao thương, ứng dụng và chuyển giao công nghệ kéo dài trong cả năm.

Đại diện Arobid cho biết nền tảng đã phát triển các công cụ AI phục vụ quá trình này, trong đó có AI Onboarding hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập nền tảng, Deep Search Engine phục vụ tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm, cùng AI Buyer F&M hỗ trợ ghép nối nhà đầu tư, nhà mua và các bên trong chuỗi cung ứng.

Một trong những hoạt động đầu tiên trên hạ tầng này là Vietnam Innovation Day Digital Trade Expo 2026 ( Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Triển lãm Thương mại số 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 14/10. Ban tổ chức đồng thời công bố kế hoạch triển khai 6 kỳ Digital Trade Expo trong năm 2027.

Việc duy trì dữ liệu và các mối kết nối sau mỗi chương trình được kỳ vọng giúp hoạt động giao thương, ứng dụng và chuyển giao công nghệ không bị giới hạn trong thời gian diễn ra sự kiện, mà tiếp tục được phát triển trên môi trường số.

AI phải đi cùng an toàn và quản trị rủi ro

Bên cạnh câu chuyện đưa AI vào vận hành và kết nối thị trường, yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình ứng dụng công nghệ cũng được các diễn giả nhấn mạnh.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Khánh Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ TDA Vietnam trình bày tham luận “Ai sẽ làm chủ Agentic AI - Từ 30 năm Internet đến chiến lược trong thời đại AI”, tập trung phân tích bước chuyển từ chatbot trả lời đơn thuần sang thế hệ AI có khả năng tự hành động, vận hành quy trình và hỗ trợ con người ra quyết định.

Trong khi đó, ông Phan Văn Sáng, Trưởng ban Công nghệ Lita Network, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển ITSUPRO, nhấn mạnh yêu cầu quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu nội bộ và thiết lập “làn đường AI an toàn” cho doanh nghiệp.

Ông Đinh Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TCOM, tập trung vào bài toán triển khai AI trong kỷ nguyên số, trong đó yêu cầu cốt lõi là đưa AI vào quy trình vận hành hằng ngày và gắn việc ứng dụng với những giá trị cụ thể, có thể đo lường.

Qua kết nối trực tuyến, ông Masato Kuwazuru, Giám đốc vận hành Công ty BluePort Inc. (Nhật Bản), chia sẻ phương pháp khai thác tri thức ngay tại nơi làm việc thực tế (Gemba), qua đó biến tri thức tại hiện trường thành nguồn lực phục vụ hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận bàn tròn, các đại biểu tiếp tục trao đổi về những rào cản khi triển khai AI, nguy cơ mất an toàn thông tin và phương thức xây dựng mô hình quản trị AI phù hợp.

Từ các tham luận và trao đổi tại hội thảo, một thông điệp xuyên suốt được đặt ra là doanh nghiệp không nên chạy theo AI như một xu hướng công nghệ đơn thuần. Điều quan trọng là xác định đúng bài toán, chuẩn bị dữ liệu, lựa chọn công nghệ phù hợp và kiểm soát được rủi ro trong quá trình triển khai.

Khi dữ liệu được kết nối, AI được sử dụng đúng mục đích và các chủ thể trong hệ sinh thái có thể tìm thấy nhau trên cùng một hạ tầng số, công nghệ mới có thêm điều kiện để đi từ phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và các sự kiện đổi mới sáng tạo ra thị trường.

ISC Platform được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hướng tới mục tiêu tại Quyết định 1968/QĐ-TTg, theo đó giai đoạn 2025-2030, 60% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.