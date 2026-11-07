Đưa AI thành năng lực nền tảng trong giáo dục đại học

AI đang tái định hình giáo dục đại học.

AI trong giáo dục số

Ngày 7/11, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIX “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2026).

Hội thảo năm nay diễn ra trong hai ngày 7-8/11 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục số”, tập trung trao đổi những vấn đề mới về AI và khả năng ứng dụng công nghệ này trong giáo dục.

Phát biểu khai mạc, TS Lương Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, cho biết hội thảo là dịp tăng cường kết nối học thuật, mở rộng hợp tác nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

TS Lương Ngọc Minh cho hay, tại Trường Đại học Hà Nội, Khoa Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, hướng tới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Định hướng đào tạo được đặt trên nền tảng kết hợp giữa giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, giải quyết vấn đề linh hoạt và có tư duy toàn cầu.

TS Lương Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu khai mạc.

AI cũng được xác định là một động lực quan trọng để đổi mới mô hình phát triển Nhà trường, với các định hướng như đẩy mạnh ứng dụng AI trong nghiên cứu và quản trị đại học; đổi mới chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có năng lực AI; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về AI.

Tuy nhiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho rằng, cùng với cơ hội, AI đặt ra nhiều thách thức liên quan đến độ tin cậy của thông tin, liêm chính học thuật, bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ.

“AI trong giáo dục số” vì thế không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển giáo dục. Hội thảo tập trung trao đổi các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, an toàn thông tin và các hệ thống thông minh; đồng thời thảo luận những vấn đề đặt ra đối với giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số.

Nhân lực là yếu tố then chốt

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chia sẻ tại hội thảo.

Chia sẻ về thực trạng và định hướng phát triển AI tại Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) - nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển AI, làm chủ dữ liệu, hạ tầng và bảo mật dữ liệu.

Theo ông, Trường Đại học Hà Nội đã cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu hiện tại và các giai đoạn tiếp theo.

Tại hội thảo, GS.TS Trần Đức Tân - Trưởng Khoa Điện - Điện tử, Trường Kỹ thuật Phenikaa (Đại học Phenikaa) - chia sẻ kinh nghiệm đưa AI vào đào tạo cho sinh viên ở tất cả các ngành, không chỉ nhóm ngành công nghệ thông tin.

Theo đó, giáo dục đại học đang chuyển từ đào tạo đơn ngành sang liên ngành theo hướng “AI + X”, trong đó AI được xem là năng lực nền tảng của người học. Trường Phenikaa xây dựng định hướng giáo dục số trên ba trụ cột: AI là công cụ tư duy và giải quyết vấn đề; dữ liệu là nền tảng cho các lĩnh vực như y tế, kinh tế, kỹ thuật; công nghệ số như IoT, Edge AI, TinyML giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng.

Từ định hướng này, học phần “Nhập môn AI” được áp dụng bắt buộc cho sinh viên các ngành, trang bị kiến thức về tư duy AI, đạo đức AI và kỹ năng sử dụng công cụ AI trong chuyên môn. Sinh viên có nhu cầu đào sâu có thể tiếp tục học các nội dung về Toán cho AI, học sâu, thị giác máy tính và khai phá dữ liệu lớn.

Nội dung đào tạo cũng chú trọng trách nhiệm trong sử dụng AI, gồm bảo mật dữ liệu, kiểm soát thiên kiến dữ liệu, công bằng, trách nhiệm giải trình và minh bạch.

Toàn cảnh hội thảo.

GS.TS Trần Đức Tân cho rằng, giáo dục AI không chỉ dừng ở việc dạy lập trình mà quan trọng hơn là hình thành tư duy. Khi được trang bị nền tảng phù hợp, sinh viên ở các ngành đều có thể khai thác AI để tạo ra những giải pháp có giá trị thực tiễn.

Hội thảo VNICT 2026 đồng thời tập trung vào nhiều lĩnh vực như an toàn thông tin, học máy, xử lý ảnh và thực tại ảo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống thông minh, tin - sinh học, công nghệ đa phương tiện và mô phỏng, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật điều khiển - tự động hóa và cơ sở toán học cho tin học.

Được tổ chức thường niên từ năm 1997, VNICT là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. VNICT 2026 là lần tổ chức thứ XXIX, do Trường Đại học Hà Nội đăng cai.