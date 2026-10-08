Đưa AI thành đòn bẩy nâng cao trải nghiệm khách hàng

Không còn phụ thuộc vào những bản kê khai Excel dễ chỉnh sửa hay niềm tin truyền miệng, dòng tiền đóng góp cho các quỹ nhóm, quỹ từ thiện giờ đây có thể được giám sát theo thời gian thực nhờ công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Đó là Fundy – giải pháp Trần Bảo Minh và Trần Gia Hưng, hai nam sinh lớp 11 Trường THCS - THPT Newton lên ý tưởng và phát triển. Dự án vừa giành ngôi Quán quân (First Prize) tại cuộc thi đổi mới sáng tạo học sinh THPT NEXUS – High School Innovation Challenge 2026 (N-HSIC 2026).