Đưa AI thành đòn bẩy nâng cao trải nghiệm khách hàng
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2026 của UOB, 8/10 doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát đã bắt đầu triển khai AI, nhưng chỉ khoảng 25% sử dụng công nghệ này ở cấp độ nâng cao. Trên thực tế, AI không chỉ giúp doanh nghiệp nhanh hơn trong xử lý công việc, trong marketing mà còn làm nhanh hơn trong nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, cũng như trong rất nhiều hoạt động vận hành khác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-ai-thanh-don-bay-nang-cao-trai-nghiem-khach-hang-421381.htm