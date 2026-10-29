Đưa AI, robot vào sản xuất: Ngành dệt may đứng trước cơ hội bứt phá

Ngày 29/10/2026, tại Hà Nội, Hội thảo Quốc tế về công nghệ dệt may lần thứ 12 với chủ đề “Ứng dụng AI và Robot trong chuyển đổi sản xuất ngành dệt may” đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc. Hội thảo do Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) thuộc Cục Công nghiệp phối hợp tổ chức.

Ứng dụng công nghệ phải giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp

Được tổ chức thường niên kể từ năm 2015, Hội thảo KITECH - VITAS là diễn đàn trao đổi chuyên môn, giới thiệu những tiến bộ công nghệ và thúc đẩy hợp tác giữa ngành dệt may Việt Nam và Hàn Quốc. Năm 2026, các nội dung thảo luận tập trung vào khả năng ứng dụng AI, robot và giải pháp tự động hóa nhằm nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương nhấn mạnh, dệt may là ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và góp phần đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, ngành dệt may đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội bên cạnh những tiêu chí truyền thống về giá thành, chất lượng và tiến độ giao hàng.

Mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào lao động và chi phí sản xuất thấp đang dần bộc lộ những giới hạn. Yêu cầu đặt ra đối với ngành dệt may là từng bước chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Theo Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình, ứng dụng AI và robot cần được xem xét trong tổng thể quá trình chuyển đổi sản xuất, thay vì chỉ tập trung đầu tư dây chuyền tự động hoặc thay thế các thao tác thủ công.

AI có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong thiết kế sản phẩm, dự báo nhu cầu thị trường, lập kế hoạch sản xuất, tối ưu nguyên vật liệu, quản lý đơn hàng, kiểm soát chất lượng và tổ chức chuỗi cung ứng. Trong khi đó, robot và các giải pháp tự động hóa có thể được ứng dụng vào những công đoạn như vận chuyển nguyên phụ liệu, cắt, trải vải, kiểm tra sản phẩm và đóng gói.

Dù có nhiều tiềm năng, ứng dụng công nghệ trong ngành dệt may cũng gặp những thách thức riêng. Sản phẩm đa dạng, đơn hàng thường xuyên thay đổi cùng đặc tính của vật liệu mềm và các thao tác sản xuất phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn giải pháp công nghệ thích hợp với từng công đoạn.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Theo đại diện Cục Công nghiệp, hiệu quả chuyển đổi công nghệ cần được đánh giá bằng kết quả thực tế thay vì số lượng robot hay hệ thống AI được lắp đặt trong nhà máy. Những chỉ tiêu cần quan tâm gồm năng suất lao động, tỷ lệ lỗi sản phẩm, mức tiêu hao nguyên vật liệu, thời gian giao hàng và hiệu quả quản trị sản xuất.

Đối với doanh nghiệp dệt may Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư công nghệ cần tính toán kỹ năng lực tài chính, trình độ quản trị và khả năng tiếp nhận công nghệ.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn những công đoạn cụ thể để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng quy mô ứng dụng. Cách tiếp cận này giúp hạn chế rủi ro đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực vận hành các hệ thống sản xuất hiện đại.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Trương Văn Cẩm phát biểu tại hội thảo.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong chuyển giao công nghệ

Bên cạnh yêu cầu đổi mới sản xuất, Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ dệt may.

Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm về phát triển công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa và xây dựng hệ thống sản xuất thông minh. Việt Nam có nền tảng sản xuất dệt may lớn, cộng đồng doanh nghiệp đông đảo và nhu cầu đổi mới công nghệ ngày càng gia tăng.

Những lợi thế này tạo cơ sở để các viện nghiên cứu, tổ chức công nghệ và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, hướng tới triển khai những giải pháp có khả năng ứng dụng trực tiếp trong hoạt động sản xuất.

Tại hội thảo, đại diện Cục Công nghiệp đề nghị các chuyên gia, viện nghiên cứu, tổ chức công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc tập trung trao đổi về khả năng ứng dụng thực tế, hiệu quả đầu tư và cơ chế chuyển giao công nghệ.

Theo đó, hoạt động hợp tác cần tập trung vào 3 định hướng chính: Trước hết, xác định đúng những công đoạn và bài toán sản xuất mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam có nhu cầu ứng dụng AI, robot, qua đó lựa chọn giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tiếp đến, tăng cường liên kết giữa các viện nghiên cứu, tổ chức công nghệ và doanh nghiệp hai nước nhằm xây dựng, đánh giá và nhân rộng các mô hình thí điểm, tạo cơ sở cho hoạt động ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Cùng với đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực tiếp nhận, vận hành công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ các hệ thống sản xuất hiện đại.

Chuyên gia KITECH (Hàn Quốc) chia sẻ về ứng dụng AI và Robot trong sản xuất dệt may.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc đã giới thiệu, trao đổi nhiều giải pháp phục vụ quá trình chuyển đổi sản xuất ngành dệt may.

Các chuyên đề tập trung phân tích tiềm năng ứng dụng AI và robot trong ngành may mặc Việt Nam; hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) và hệ thống điều hành sản xuất (MES) tích hợp AI; ứng dụng công nghệ số trong thiết kế, phát triển sản phẩm thời trang cùng kinh nghiệm triển khai robot và tự động hóa trong sản xuất dệt may tại Hàn Quốc. Đặc biệt, những giải pháp kết nối hoạt động thiết kế, quản trị và điều hành sản xuất được các chuyên gia đưa ra thảo luận, giúp doanh nghiệp tiếp cận các phương thức tối ưu quy trình, kiểm soát chất lượng và nâng cao hiệu quả vận hành.

Các đại biểu cũng trao đổi về tính khả thi của những giải pháp công nghệ, yêu cầu đối với nguồn nhân lực, khả năng triển khai và những vấn đề doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình chuyển đổi sản xuất.

​​​​​​​Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng cộng đồng doanh nghiệp dệt may.

Thông qua hội thảo, Cục Công nghiệp cùng các đơn vị đối tác tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc, tạo thêm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ.Đối với ngành dệt may Việt Nam, khai thác hiệu quả AI, robot và các giải pháp tự động hóa sẽ góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng khả năng tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiệu quả của quá trình chuyển đổi phụ thuộc vào khả năng lựa chọn đúng công nghệ, tổ chức triển khai và từng bước làm chủ công nghệ ngay tại doanh nghiệp.