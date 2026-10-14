Đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Chiều 14/10, từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, 93 hài cốt liệt sĩ được trang trọng tiễn đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Trên những cung đường đoàn xe đi qua, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đứng hai bên đường thành kính đón các anh trở về. Sau hành trình tìm kiếm gian nan giữa những điểm cao, khe đá, thung sâu của chiến trường Mặt trận Vị Xuyên năm xưa, các liệt sĩ nay được trở về an nghỉ trong mái nhà chung của đồng đội. Sáng mai ngày 15/10, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/dua-93-hai-cot-liet-si-ve-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-20261014200236599.htm