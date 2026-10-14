Đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Trên những cung đường đoàn xe đi qua, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đứng hai bên đường thành kính đón các anh trở về. Sau hành trình tìm kiếm gian nan giữa những điểm cao, khe đá, thung sâu của chiến trường Mặt trận Vị Xuyên năm xưa, các liệt sĩ nay được trở về an nghỉ trong mái nhà chung của đồng đội. Sáng mai ngày 15/10, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ.

Truy điệu 93 hài cốt liệt sĩ tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Lãnh đạo các đơn vị và đoàn tiêu binh chuẩn bị đưa 93 hài cốt liệt sĩ rời Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đoàn xe chở hài cốt 93 liệt sĩ di chuyển qua khu vực Quảng trường 26/3 phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

Đông đảo cựu chiến binh và nhân dân chào đón đoàn xe chở hài cốt 93 liệt sĩ di chuyển qua khu vực Quảng trường 26/3 phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đón linh cữu hài cốt các liệt sĩ xuống xe tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Nghi lễ đón 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đoàn viên thanh niên chào đón 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Vị Xuyên dâng hương trước linh cữu 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Những người lính năm xưa thắp hương trước linh cữu đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên