Đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau 60 năm về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Sáng 14/10, tại TP.HCM diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Buổi lễ diễn ra có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM.

Khoảng 1.000 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng tham dự, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đúng 8h, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 731 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Từ ngày 23/6 đến 5/10, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Gần 60 năm sau ngày hy sinh, nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán. Những di vật ít ỏi còn lại như bức ảnh, chiếc lược, chiếc nhẫn, đôi dép cao su hay bình tông càng khiến hành trình tìm kiếm, đưa các anh trở về với đất mẹ thêm xúc động.

Sau lễ viếng, truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng. Trong ảnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng.

Cẩn thận thắt đai cố định hài cốt liệt sĩ trước khi rời công viên Lê Thị Riêng.

Đúng 8h45, đoàn xe đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng trong niềm xúc động, tiếc thương của đông đảo người dân. Đoàn di chuyển trên quãng đường khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Những giọt nước mắt đã rơi trong khoảnh khắc đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ lăn bánh rời công viên Lê Thị Riêng. Những ánh mắt dõi theo đoàn xe, những bàn tay chắp lại và những cái cúi đầu tiễn biệt trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Đến 10h, lễ an táng các hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Các nghi thức được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.