Đưa 71 hài cốt liệt sĩ về Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong số 71 linh cữu, có 20 linh cữu được di chuyển từ nhà quàn Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng; 45 linh cữu được di chuyển từ nhà quàn Đại đội Trinh sát - Cơ giới 2, phường Cam Đường.

Đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Bảo Thắng cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng dâng hương các liệt sĩ trước giờ di quan đến Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường.

Ngay từ đầu giờ chiều, các lực lượng đã có mặt, triển khai các phần việc theo kế hoạch.

Lực lượng dân quân tham gia đưa linh cữu hài cốt liệt sĩ về đến Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường.

Công tác di quan được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thành kính. Từng linh cữu được di chuyển cẩn trọng, bảo đảm an toàn, đúng quy định. Các lực lượng tham gia đều thể hiện sự tận tâm, chu đáo, với tất cả lòng kính trọng.

Ngay sau khi hoàn tất công tác di quan, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại khu vực Đài tưởng niệm; bố trí vị trí, bảo đảm an ninh, trật tự, lễ nghi và các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, chu đáo.

71 hài cốt liệt sĩ được di quan về Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đây là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Người dân dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 liệt sĩ diễn ra vào ngày mai (30/9) tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.