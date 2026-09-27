Đưa '6 rõ' vào cuộc đua tăng trưởng hai con số

Dự án Đường ven biển Quảng Trị có tổng chiều dài gần 55 km, thuộc danh mục các dự án trọng điểm, mang tính liên kết vùng, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Áp lực đang dồn vào những tháng cuối năm khi GRDP 9 tháng của tỉnh ước tăng 8,28%, trong khi để đạt mục tiêu 10,6%, quý IV tới phải tăng khoảng 17,02%. Khoảng cách này đòi hỏi các động lực tăng trưởng phải được chuyển nhanh từ kế hoạch sang kết quả thực tế. Tỉnh xác định tập trung vào năng lượng, công nghiệp, đầu tư công, thương mại, dịch vụ, du lịch và những dự án có khả năng tạo giá trị tăng thêm trong những tháng cuối năm.

Trong cách điều hành mới, “6 rõ” được đặt vào từng nhiệm vụ, nhất là những việc đang có điểm nghẽn. Với các dự án chậm tiến độ, yêu cầu không chỉ dừng ở việc xác định khó khăn mà phải rà soát từng dự án, phân loại rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; kết quả thực hiện được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Áp lực này thể hiện rõ qua tiến độ giải ngân và xử lý các dự án. Đến giữa tháng 9, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải ngân đầu tư công hơn 3.006 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch; còn 1.220 tỷ đồng vốn thuộc kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao chưa được phân bổ. Toàn tỉnh có 151 dự án chậm tiến độ, trong đó 103 dự án còn khả năng triển khai nhưng đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở tăng trưởng, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm quý IV và thời hạn hoàn thành. Trong lĩnh vực đầu tư, tỉnh nghiên cứu áp dụng cơ chế “luồng xanh”, phấn đấu cắt giảm khoảng 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; với các dự án chậm tiến độ, việc rà soát phải đi đến xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Yêu cầu “6 rõ” cũng đang được đưa xuống từng công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị liên tục kiểm tra nhiều dự án, tập trung vào các vấn đề về tiến độ, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, thủ tục, vật liệu và điều kiện kỹ thuật. Từ Nhà máy nhiệt điện, Cảng hàng không Quảng Trị, Quốc lộ 9, các tuyến kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây đến Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, Quốc lộ 15D và Trường Chính trị Lê Duẩn, từng phần việc đều được đặt trong yêu cầu xác định rõ vướng mắc và hướng xử lý.

Tại các công trình, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, với nguyên tắc “không chờ đợi, không chuyển tiếp lòng vòng”. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh không để vướng mắc hành chính hay sự thiếu quyết đoán làm chậm nhịp độ phát triển của tỉnh.

Khu bến cảng Mỹ Thủy đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo dự án về đích đúng hẹn. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Tinh thần “6 rõ” còn được cụ thể hóa bằng những mốc việc cụ thể. Với Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm 2,43 km mặt bằng còn lại trong tháng 9/2026, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu để hoàn thành 60% giá trị xây lắp và giải ngân tối đa nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao trong năm.

Với Cảng hàng không Quảng Trị, mục tiêu bay thử kỹ thuật cũng được xác định như một mốc tiến độ cụ thể ngày 15/10 tới đây. Các công trình khác được yêu cầu bám sát từng phần việc, từ giải phóng mặt bằng, thủ tục đến tổ chức thi công, thay vì chỉ báo cáo tiến độ chung như trước đây.

Ở lĩnh vực thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu không quá tập trung vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời rà soát, xử lý nhà, đất dôi dư để khai thác hiệu quả nguồn lực. Cách tiếp cận này đặt yêu cầu tăng trưởng trên nhiều nguồn lực và động lực của nền kinh tế, thay vì phụ thuộc vào một nguồn thu ngắn hạn.

Quý IV/2026 của tỉnh Quảng Trị là khoảng thời gian phải biến những yêu cầu về cách làm thành kết quả cụ thể. “Rõ người” phải đi cùng trách nhiệm; “rõ việc” phải gắn với sản phẩm; “rõ thời gian” phải được kiểm chứng bằng tiến độ; “rõ thẩm quyền” phải giúp xử lý công việc nhanh hơn…

Với mục tiêu tăng trưởng 10,6%, thước đo cuối cùng của “6 rõ” sẽ là những thay đổi có thể nhìn thấy trong thực tế: dự án được tháo gỡ, vốn được giải ngân, công trình được đẩy tiến độ, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được khai thác hiệu quả và năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên. Khi đó, “6 rõ” mới thực sự đi đến yêu cầu cuối cùng mà tỉnh Quảng Trị đặt ra và hướng đến “rõ kết quả”.