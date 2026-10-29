Đưa 4 trường phổ thông nội trú vùng biên giới vào vận hành từ ngày 30/10

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: H.L

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh, đến nay, 4 dự án đã cơ bản hoàn thành các khối nhà thiết yếu. Nhiều khối phòng học, nhà hiệu bộ, khu ăn ở, nội trú đã hoàn tất 100% phần xây lắp cùng hệ thống thiết bị và bắt đầu được tổ chức vận hành, chạy thử.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Dù triển khai ở địa bàn vùng cao, xa trung tâm và chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ, các đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực tối đa để vừa đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật, vừa bảo đảm chất lượng công trình.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp phối hợp tiếp nhận cơ sở vật chất, rà soát trang thiết bị bán trú, nội trú và thống nhất phương án phân luồng thi công khoa học, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến an toàn của học sinh và hoạt động dạy học.

Đại diện lãnh đạo UBND các địa phương thảo luận, đề xuất phương án quản lý vận hành cơ sở vật chất nội trú - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu cùng sự phối hợp của các ngành, địa phương và nhà trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của công trình đối với học sinh vùng cao biên giới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị hành động quyết liệt, nghiêm túc tuân thủ lộ trình chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chính phủ, đưa các trường học đi vào vận hành từ ngày 30/10/2026.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Với phương châm “làm đến đâu chắc chắn và an toàn đến đó”, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các xã và nhà trường bám sát hiện trường cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn; chủ động kiện toàn nhân lực, chu toàn điều kiện ăn ở bán trú, nội trú và an toàn bếp ăn tập thể.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhà trường đồng bộ thiết bị dạy học, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các đồn biên phòng trong việc rèn luyện nền nếp, vệ sinh nội trú và bảo đảm an toàn đi lại cho học sinh.