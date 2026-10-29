Đưa 4 trường phổ thông nội trú vùng biên giới vào vận hành từ ngày 30/10
Ngày 29/10, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị trường học để nghe báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS giai đoạn 1 tại các xã biên giới: Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch vào vận hành, sử dụng.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh, đến nay, 4 dự án đã cơ bản hoàn thành các khối nhà thiết yếu. Nhiều khối phòng học, nhà hiệu bộ, khu ăn ở, nội trú đã hoàn tất 100% phần xây lắp cùng hệ thống thiết bị và bắt đầu được tổ chức vận hành, chạy thử.
Dù triển khai ở địa bàn vùng cao, xa trung tâm và chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ, các đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực tối đa để vừa đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật, vừa bảo đảm chất lượng công trình.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp phối hợp tiếp nhận cơ sở vật chất, rà soát trang thiết bị bán trú, nội trú và thống nhất phương án phân luồng thi công khoa học, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến an toàn của học sinh và hoạt động dạy học.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu cùng sự phối hợp của các ngành, địa phương và nhà trường.
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của công trình đối với học sinh vùng cao biên giới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị hành động quyết liệt, nghiêm túc tuân thủ lộ trình chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chính phủ, đưa các trường học đi vào vận hành từ ngày 30/10/2026.
Với phương châm “làm đến đâu chắc chắn và an toàn đến đó”, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các xã và nhà trường bám sát hiện trường cùng chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn; chủ động kiện toàn nhân lực, chu toàn điều kiện ăn ở bán trú, nội trú và an toàn bếp ăn tập thể.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhà trường đồng bộ thiết bị dạy học, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các đồn biên phòng trong việc rèn luyện nền nếp, vệ sinh nội trú và bảo đảm an toàn đi lại cho học sinh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202610/khan-truong-hoan-thien-de-dua-4-truong-pho-thong-noi-tru-vung-bien-gioi-vao-van-hanh-9b97fe8/