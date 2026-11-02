Đưa 4 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Nam Phước

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; cùng lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân xã Nam Phước.

Không gian trang nghiêm của lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.

Lễ truy điệu, an táng được tổ chức trang nghiêm theo kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Phước Xuyên, xã Nam Phước. Đây là địa bàn nằm trong kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Đoàn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, quy tập được triển khai trên cơ sở những thông tin, dấu tích còn lại của chiến tranh, với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng cùng sự phối hợp của chính quyền và nhân dân địa phương.

Lực lượng vũ trang túc trực bên các hài cốt liệt sĩ, thực hiện nhiệm vụ trong lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền xã Nam Phước đã đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang và các đại biểu tham dự lễ truy điệu 4 hài cốt liệt sĩ.

Việc đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê hương không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong mỏi của các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Sau lễ truy điệu, 4 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước trong sự thành kính, xúc động của các đại biểu và nhân dân.

Cán bộ lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức chào tiễn biệt các liệt sĩ trước giờ an táng.

Đây cũng là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công; đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người đã hy sinh trở về với đất mẹ quê hương.

Hình ảnh lễ truy điệu và an táng các Anh hùng liệt sĩ: