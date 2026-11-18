Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với công an các xã, phường liên quan tổ chức cho 35 thanh niên có hành vi tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép đến dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú (xã Xuân Hải).

Các thanh niên vi phạm pháp luật về giao thông dọn vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Đú. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, đêm 17, rạng sáng 18/10, trên tuyến đường 16/4 và khu vực Quảng trường 16/4, thuộc địa bàn phường Phan Rang và phường Đông Hải (Khánh Hòa), một số thanh niên tụ tập tổ chức đua xe, gây rối trật tự công cộng. Nhiều thanh niên khác tham gia cổ vũ, gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Sau quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các xã, phường liên quan mời 35 thanh niên đến làm việc. Cùng với đó, lực lượng công an tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền thông qua việc hướng dẫn các thanh niên dọn vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua hoạt động này, các thanh niên có dịp nhận thức rõ hơn về hành vi sai phạm, hiểu và trân trọng những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, không tái diễn các hành vi vi phạm.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hoạt động trên kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở và giáo dục ý thức trách nhiệm, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.