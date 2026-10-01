Đưa 31 cá thể động vật rừng quý, hiếm trở lại môi trường tự nhiên

Hoạt động tái thả động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được các lực lượng chức năng giám sát. Ảnh: TTXVN phát.

Theo ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Kon Ka Kinh, đợt tái thả lần này bao gồm 10 loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), có vai trò quan trọng trong cân bằng và duy trì hệ sinh thái rừng tự nhiên. Bên cạnh các loài quen thuộc như các loài Rùa núi, Khỉ đuôi lợn, Kỳ đà hoa, Trăn gấm còn có Tê tê java và Cu li nhỏ là những loài thuộc nhóm IB (loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm) đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt, buôn bán trái phép.

Toàn bộ số động vật trên được tiếp nhận trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt, có những cá thể mất bản năng tự nhiên.

Chim Cao Cát Bụng Trắng được thả lại tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát.

“Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn. Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 8/2026 xác nhận, cả 31 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng” ông Thụ cho biết thêm.

Hoạt động tái thả được tổ chức dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng địa phương, bao gồm lực lượng kiểm lâm chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật và an toàn cho các cá thể động vật.

Việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn khẳng định hiệu quả của cứu hộ, bảo tồn tại địa phương. Đồng thời, lan tỏa thông điệp về bảo vệ đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.