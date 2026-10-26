Đưa 3 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Sở GD&ĐT Gia Lai kết luận gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có kết luận vụ việc lùm xùm dư luận liên quan đến việc bố trí hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán các trường học tại phường Quy Nhơn Nam sau sắp xếp.

Theo kết luận, việc UBND phường Quy Nhơn Nam tự ý áp dụng tiêu chuẩn bổ nhiệm để đẩy 5 hiệu trưởng cũ xuống làm giáo viên sau khi sáp nhập trường lớp là trái với công văn định hướng của UBND tỉnh. Đồng thời Sở yêu cầu phường bố trí lại nhân sự và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm.

Trường Tiểu học Kim Đồng (mới) sau sáp nhập với Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai.

Bất cập trong công tác điều động cán bộ giáo dục

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, sau sắp xếp, phường Quy Nhơn Nam cắt giảm mạnh số lượng trường lớp và nhân sự. Cụ thể giảm từ 13 cơ sở giáo dục xuống còn 6; số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống còn 19 người; nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Tuy nhiên, phường này áp dụng sai quy định pháp luật khi vận dụng Điều 29 Nghị định 259 (quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm mới viên chức quản lý) để không bố trí 5 hiệu trưởng đương nhiệm làm phó hiệu trưởng ở trường mới, mà chuyển xuống làm giáo viên.

Trong khi Công văn 10275 của UBND tỉnh Gia Lai trước đó hướng dẫn rõ, trường hợp hiệu trưởng không được bố trí bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường mới thì xem xét giới thiệu bổ nhiệm hiệu trưởng ở trường khác, bổ nhiệm chức vụ tương đương hoặc bố trí làm phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục mới.

Việc UBND phường tự ý bỏ qua công văn này dẫn đến hàng loạt bất cập. Cụ thể:

Bà H.T.H.T. và bà M.H.T.Q. là hiệu trưởng cũ các Trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bị đưa xuống làm giáo viên sau khi sáp nhập thành Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Bà C.T.H.N. nguyên hiệu trưởng THCS Quang Trung cũ, còn 1 năm 10 tháng công tác không đủ thời gian bổ nhiệm lại hiệu trưởng nhưng bị cắt luôn suất phó hiệu trưởng sai định hướng sau khi Trường THCS Quang Trung sáp nhập với THCS Ghềnh Ráng thành Trường THCS Quang Trung mới.

Ông N.A.V. và bà N.T.T.H. hai hiệu trưởng cũ của Trường THCS Ngô Mây và THCS Nguyễn Huệ đều không được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng với lý do không đủ tuổi bổ nhiệm mới sau khi sáp nhập thành Trường THCS Ngô Mây mới.

Việc gạt bỏ các hiệu trưởng cũ làm phó hiệu trưởng dẫn đến việc bổ nhiệm các phó hiệu trưởng khác tại các trường mới cũng hoàn toàn sai với quy trình chỉ đạo của tỉnh.

Ngoài ra, UBND phường còn thực hiện chưa đúng với Nghị quyết 37/2026/NQ-CP khi tự ý bố trí 2 nhân viên kế toán tại Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây, trong khi luật định mỗi cơ sở chỉ được bố trí 1 kế toán.

Ông Trần Bá Công, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, thông tin về vụ việc tại buổi họp báo quý 3 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 20/10.

Hướng giải quyết và xử lý trách nhiệm

Sự việc dấy lên làn sóng bất bình trong dư luận những ngày qua qua liên quan đến công tác tinh gọn bộ máy và bố trí cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Từ chủ trương đúng đắn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, quá trình thực hiện ở cấp cơ sở lại bộc lộ nhiều bất cập.

Sau khi báo chí và dư luận phản ánh mạnh mẽ, UBND phường Quy Nhơn Nam bước đầu khắc phục bằng cách điều chỉnh mỗi trường học chỉ còn 1 kế toán.

Ngày 24/10, phường làm việc với các hiệu trưởng cũ thì bà H.T.H.T và ông N.A.V có nguyện vọng cá nhân không giữ chức vụ quản lý, thống nhất xuống làm giáo viên (do thời gian công tác còn ngắn).

Ba trường hợp còn lại gồm các bà M.H.T.Q, C.T.H.N và N.T.T.H được Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường rà soát, bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường mới theo đúng định hướng.

Đồng thời Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tham mưu sai phạm và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/10.

Liên quan đến vụ việc lùm xùm này, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm diễn ra ngày 20/10, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của tỉnh: “Quan điểm của tỉnh là chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong công tác bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục, kiên quyết không bao che. Cần thiết phải tổng kiểm tra toàn bộ việc sắp xếp trường lớp, bố trí nhân sự trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn bất cập, bảo đảm tối đa yêu cầu dạy và học”.