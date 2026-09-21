Đưa 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết vào chương trình lập pháp năm 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến về chương trình lập pháp năm 2027. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Cụ thể, UBTVQH quyết nghị đưa vào chương trình lập pháp năm 2027 tổng cộng 23 dự án, trong đó có 21 dự án luật, 1 dự án nghị quyết, 1 dự án pháp lệnh. Trong đó, tại kỳ họp thứ 3, trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật; tại kỳ họp thứ 4, trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Các dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 có các dự án luật: Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường…

Trong số các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 có Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Cũng theo chương trình lập pháp này, UBTVQH dự kiến xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của UBTVQH về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.

Thành viên UBTVQH dự họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Việc đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc đã cơ bản rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Phải khắc phục triệt để tình trạng thường xuyên thay đổi chương trình, không lấy việc điều chỉnh chương trình để bù cho dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho việc chuẩn bị chưa kỹ”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc bổ sung chương trình trong năm chỉ nên là ngoại lệ và phải có căn cứ xác đáng, không trở thành phương thức làm việc thường xuyên; cơ quan thẩm tra phải vào cuộc ngay từ giai đoạn thiết kế chính sách. Chương trình phải được thiết kế theo logic của cả hệ thống pháp luật, không theo nhu cầu riêng lẻ của từng cơ quan.

Đặc biệt, chương trình lập pháp 2027 cần đáp ứng đủ 3 yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.