Đưa 2 thiếu niên về nhà sau nhiều tháng bỏ đi
Dù biết con gái là L.T.K.H. (2012) và C.T.T. (2011, cùng trú xã Yên Na, Nghệ An) tự ý rời khỏi nhà từ nhiều tháng trước nhưng đến ngày 24-9, người nhà của 2 nữ thiếu niên nói trên mới đến Công an xã Yên Na trình báo, nhờ tìm kiếm.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Na triển khai xác minh, phối hợp trao đổi thông tin với Công an các xã, địa phương liên quan và đã xác định được địa điểm 2 nữ thiếu niên đang ở tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 26-9, Công an xã Yên Na đã phối hợp gia đình đưa 2 nữ thiếu niên trở về địa phương an toàn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dua-2-thieu-nien-ve-nha-sau-nhieu-thang-bo-di-post358690.html