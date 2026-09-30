Đưa 2 thiếu niên về nhà sau nhiều tháng bỏ đi

Liên quan đến vụ việc xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với mức chi phí lên đến hơn 9 triệu đồng, ngày 29/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.