Đưa 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN
Sáng 5/10, tại khu vực quân sự Sân bay quốc tế Cần Thơ, Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, bàn giao và vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay CASA-295, phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9 và thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.
Từ 6 giờ sáng, các lực lượng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, sau đó vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay CASA-295 để đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Các mẫu được đựng trong thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trang nghiêm và được niêm phong, đánh số thứ tự, ghi rõ đơn vị.
Đây là số mẫu hài cốt liệt sĩ được tiếp nhận từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Trong đó, Cà Mau có 1.798 mẫu, được khai quật và lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, Cà Mau đã bàn giao 772 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định ADN. Tính đến nay, tỉnh đã bàn giao 2.570 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan chức năng phục vụ giám định ADN.
Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu 9, cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt này.
Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, chuyến bay vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là lần thứ 11, thể hiện trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là thêm một cơ hội xác định tên tuổi, quê quán của những người đã nằm lại sau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
“Những việc làm thiết thực trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh.
Sau khi máy bay hạ cánh, các lực lượng chức năng tiếp tục vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cơ quan giám định ADN để thực hiện các bước xác định danh tính liệt sĩ./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dua-15-401-mau-hai-cot-liet-si-ra-ha-noi-giam-dinh-adn-a132992.html