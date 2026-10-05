Đưa 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Trang nghiêm buổi lễ tổ chức vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được tiếp nhận từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 để đưa ra Hà Nội giám định ADN.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9 và thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân,, lãnh đạo các tỉnh, thành và đại biểu dự lễ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự có đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (bìa phải).

Từ 6 giờ sáng, các lực lượng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, sau đó vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay CASA-295 để đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Các mẫu được đựng trong thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trang nghiêm và được niêm phong, đánh số thứ tự, ghi rõ đơn vị.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại biểu các tỉnh, thành dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đây là số mẫu hài cốt liệt sĩ được tiếp nhận từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Trong đó, Cà Mau có 1.798 mẫu, được khai quật và lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Cà Mau đã bàn giao 772 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định ADN. Tính đến nay, tỉnh đã bàn giao 2.570 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan chức năng phục vụ giám định ADN.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu 9, phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu 9, cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt này.

Công tác kiểm tra, bảo vệ mẫu hài cốt liệt sĩ được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt trước khi vận chuyển.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, chuyến bay vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là lần thứ 11, thể hiện trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là thêm một cơ hội xác định tên tuổi, quê quán của những người đã nằm lại sau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

“Những việc làm thiết thực trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 (bên trái) và Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu 9 (bên phải) cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (bìa trái) đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa đi giám định ADN là thêm một cơ hội tìm lại tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đúng 7 giờ, máy bay CASA-295 mang theo 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ cất cánh từ Sân bay quốc tế Cần Thơ, đưa các mẫu ra Hà Nội.

Sau khi máy bay hạ cánh, các lực lượng chức năng tiếp tục vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cơ quan giám định ADN để thực hiện các bước xác định danh tính liệt sĩ./.