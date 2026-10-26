Đưa 100 tủ sách đến trường học ngoài trung tâm TP.HCM trong một năm

Chương trình "Mở sách - Mở tương lai" đã đưa hơn 79 tủ sách đến các trường học ở khu vực ngoài TP.HCM. Ảnh: BTC.

Khởi động từ tháng 1 năm nay, chương trình “Mở sách - Mở tương lai” bắt đầu tại Trường tiểu học Đắk Á và Trường tiểu học Bù Gia Mập, thuộc tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ). Từ hai điểm trường đầu tiên, hoạt động mở rộng đến Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Quỹ Giáo dục Thiện Tâm, đơn vị thực hiện chương trình, cho biết đơn vị đặt mục tiêu trao tặng tủ sách cho 100 trường tiểu học trên cả nước trong năm 2026. Tính đến hết tháng 10, chương trình đã tiếp cận 79 trường tại 9 tỉnh, thành phố.

Trong số 79 trường được trao tặng tủ sách, có 15 trường được tiếp nhận trực tiếp và 64 trường nhận sách qua đường chuyển phát. Việc kết hợp hai hình thức nhằm đưa sách đến các trường ở xa, nơi việc tiếp cận nguồn tài liệu đọc có thể gặp nhiều hạn chế.

Bên cạnh trao tặng sách, chương trình còn tổ chức giao lưu với học sinh tại 7 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM mở rộng với sự tham gia của nhiều nhà văn, Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM. Học sinh được tham gia đọc sách, vẽ tranh, chia sẻ cảm nhận về sách và nói về ước mơ của mình.

Nhà văn, đại sứ văn hóa đọc TP.HCM giao lưu với các em học sinh về thói quen đọc sách. Ảnh: BTC.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Quỹ, cho biết: “Chúng tôi tin rằng mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một hạt giống tri thức. Khi được nuôi dưỡng đúng cách, những hạt giống ấy sẽ lớn lên thành ước mơ, thành động lực để các em vươn xa hơn trong tương lai”.

Trong tháng 11, chương trình dự kiến tiếp tục đến Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Đông Hòa, ngày 14/11 và Trường tiểu học Châu Pha B, xã Châu Pha, ngày 28/11.

Mục tiêu 100 trường trong năm 2026 đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng mạng lưới tiếp nhận sách, đặc biệt tại những địa bàn ngoài trung tâm đô thị. Bên cạnh bổ sung đầu sách, duy trì hoạt động đọc và tạo không gian để học sinh sử dụng tủ sách thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng để hình thành thói quen đọc lâu dài.