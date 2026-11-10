Đưa 100 người dân vùng nguy cơ sạt lở ở Quảng Ngãi đến nơi an toàn

Thôn Đăk Rế có 92 hộ với 336 nhân khẩu. Hai ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Nếu mưa lớn tiếp diễn sẽ gây nguy cơ sạt lở núi, vùi lấp khu dân cư. Trước tình hình này, từ 15 giờ ngày 10-11, xã Ngọc Linh đã huy động nhiều lực lượng xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân di dời đến hội trường xã để tránh trú.

Lực lượng chức năng sử dụng xe máy, ô tô hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, địa phương đã di dời 32 hộ với khoảng 100 nhân khẩu. Trong thời gian dân di dời, xã bố trí nơi ăn, nghỉ và các điều kiện sinh hoạt cần thiết, đảm bảo người dân được chăm lo đầy đủ, không để xảy ra tình trạng đói, rét.

>>>Một số hình ảnh liên quan:

Lực lượng chức năng đưa người dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng vận động người dân

Đưa người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn

Người dân được đưa đến hội trường xã trú tránh

Cán bộ Xã Ngọc Linh vận động người dân di dời

Lực lượng chức năng xuống làng vận động, hỗ trợ di dời các hộ dân

Cán bộ dùng xe chở bà con đến nơi an toàn