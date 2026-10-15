Dù vướng ồn ào, Hoa hậu Quỳnh Anh vẫn được dự đoán lọt Top 20 Miss Universe 2026

Tân Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, người đẹp lọt Top 10 Hoàng Như Mỹ và một số thành viên trong ê-kíp trang điểm, làm tóc trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng, sau khi các tin nhắn mang hàm ý "nấu xói" các nhân vật như: Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền, Á hậu Hồng Đăng cùng giám khảo cuộc thi là người mẫu Lâm Ngân bị lộ.

Rạng sáng 13/10, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh chính thức lên bài xin lỗi, cô nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra dù không làm rõ chi tiết.

Trong cùng ngày, trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh cũng gửi lời xin lỗi đến các chị và các cá nhân có liên quan trong câu chuyện đã vô tình bị ảnh hưởng từ vụ việc. Quỳnh Anh cho biết, cô không muốn biến lời xin lỗi này thành lời biện minh dài dòng; bằng sự chân thành của mình, Quỳnh Anh nhận sai và sẽ sửa, sẽ điều chỉnh.

Mặc dù vậy, phản ứng của netizen dưới bài đăng cho thấy, những lời xin lỗi này của hai người đẹp không nhận được sự cảm thông cũng như tha thứ từ cộng đồng mạng. Đa số bình luận cho rằng vì tin nhắn bị lộ nên hai cô gái mới xin lỗi và đồng loạt yêu cầu hai người đẹp từ bỏ danh hiệu.

Trong khi đó, trên trang chủ Miss Universe, Hoa hậu Quỳnh Anh vẫn chính thức được giới thiệu là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2026. Không ít chuyên trang nhan sắc dự đoán cô sẽ lọt Top 20 chung cuộc của Miss Universe năm nay. Tuy nhiên, sau drama này, Quỳnh Anh sẽ khó nhận được sự ủng hộ từ fan Việt nếu ra đấu trường quốc tế.

Chuyên trang Sash Factor dự đoán Quỳnh Anh sẽ lọt Top ở vị trí thứ 13, một chuyên trang khác dự đoán cô sẽ được xếp ở vị trí thứ 14.