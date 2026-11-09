Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng nhẹ, PBOC mua vàng tháng thứ 24 liên tiếp

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Theo số liệu Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) công bố hôm thứ Bảy (7/11), dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3,405 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 10, tăng 4,9 tỷ USD, tương đương 0,14%, so với cuối tháng 9. Con số này thấp hơn dự báo 3,41 nghìn tỷ USD của các nhà kinh tế trong khảo sát của tờ Wall Street Journal.

SAFE cho biết dự trữ ngoại hối tăng nhờ tác động kết hợp của biến động tỷ giá và giá tài sản trong bối cảnh nhân dân tệ mạnh lên so với USD.

Trước đó, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm 38,1 tỷ USD, tương đương 1,11%, xuống 3,4003 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 9.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố dự trữ vàng của nước này tăng lên 78,3 triệu oz vào cuối tháng 10, từ mức 77,47 triệu oz của tháng trước. Đây là tháng thứ 24 liên tiếp PBOC mua vàng, kéo dài chuỗi mua vào lên tròn 2 năm.

Trong tháng 10, PBOC mua thêm 830.000 oz vàng, tương đương khoảng 25,8 tấn vàng, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ khi nối lại việc mua vàng vào tháng 11/2024, sau thời gian tạm dừng. Tính từ đầu năm nay, PBOC đã mua thêm khoảng 129 tấn vàng, so với 27 tấn trong cả năm 2025.

Theo số liệu của SAFE, dù lượng vàng tăng, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc giảm xuống khoảng 306,4 tỷ USD vào cuối tháng 10, từ khoảng 323,5 tỷ USD của tháng 9, trong bối cảnh giá vàng giảm gần 7% trong tháng 10.

Nhà phân tích kinh tế vĩ mô trưởng Wang Qing của hãng xếp hạng tín nhiệm Orient Golden Credit Rating International cho biết tỷ trọng vàng trong dự trữ chính thức của Trung Quốc giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước, còn khoảng 7,9%, chủ yếu do giá vàng quốc tế giảm.

NHÂN DÂN TỆ LÊN GIÁ NHỜ XUẤT KHẨU

Trong những tuần gần đây, nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất 4 năm so với đôla Mỹ, bất chấp các số liệu kinh tế yếu trong nước. Ngày 26/10, tỷ giá trên thị trường đại lục chạm mức 6,6682 nhân dân tệ đổi 1 USD, mức mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.

Xuất khẩu là động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng chung của Trung Quốc trong năm nay, trong khi tiêu dùng và đầu tư trong nước vẫn trì trệ do thị trường bất động sản suy giảm kéo dài nhiều năm.

Tính đến ngày 9/10, nhân dân tệ đã tăng 4,4% so với đôla Mỹ từ đầu năm và gần 9% kể từ cuối năm 2024. Đồng tiền này đã tăng giá 7 quý liên tiếp, nhờ xuất khẩu mạnh và các chính sách nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài của Bắc Kinh.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), xuất khẩu tháng 9 của nước này tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025, lên 447,1 tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 31%, lên 313,6 tỷ USD. Theo công ty dữ liệu tài chính FactSet, đây là mức tăng xuất khẩu hàng tháng nhanh nhất kể từ tháng 2.

Thặng dư thương mại tháng 9 đạt 133,5 tỷ USD. Tính chung 9 tháng đầu năm, thặng dư đạt 938,1 tỷ USD.

Ông Wang Jun, người phát ngôn của GACC, cho biết nhu cầu toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng điện tăng mạnh đã kéo theo nhu cầu chip và linh kiện, qua đó thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc.

Ngày 19/10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 4,3% của quý 2 và nhỉnh hơn mức dự báo 4,4% của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters. Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP tăng 4,6%.

PBOC NÂNG DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TIỀN GỬI NGOẠI TỆ

Nhằm làm chậm đà lên giá của nhân dân tệ, hôm thứ Ba (3/11), PBOC điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ. Theo đó, các tổ chức tài chính Trung Quốc phải giữ nhiều hơn lượng tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng trung ương.

Cụ thể, PBOC nâng tỷ lệ này thêm 2 điểm phần trăm, từ 4% lên 6%, có hiệu lực từ ngày 15/11. Theo Tân Hoa Xã, đây là lần nâng tỷ lệ này đầu tiên trong gần 5 năm.

Số liệu dự trữ ngoại hối nói trên chỉ tính đến cuối tháng 10, trước khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới có hiệu lực từ ngày 15/11. Biện pháp này nhằm siết thanh khoản đôla trong nước, qua đó làm chậm đà lên giá của nhân dân tệ.

PBOC từng hai lần nâng tỷ lệ dự trữ ngoại tệ bắt buộc trong năm 2021 khi nhân dân tệ tăng mạnh, rồi hạ vào năm 2022 và 2023 khi đồng tiền này suy yếu.

Sau thông báo của PBOC, nhân dân tệ trên thị trường đại lục giảm giá, đưa tỷ giá lên 6,6728 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương ứng mức giảm khoảng 0,33% trong ngày 3/11. Theo Reuters, đây là mức giảm trong một phiên lớn nhất trong 6 tháng.

Ngày hôm sau, PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu - tỷ giá làm mốc cho giao dịch trong ngày - ở mức gần 6,72 nhân dân tệ đổi 1 USD, tức đồng nhân dân tệ yếu hơn nhiều so với kỳ vọng khoảng 6,68.

Dù Bắc Kinh được cho là thuận theo đà lên giá từ từ của nhân dân tệ, các nhà phân tích cho rằng động thái của PBOC tuần trước là tín hiệu rõ ràng cho thấy giới hoạch định chính sách không muốn đồng tiền này tăng giá nhanh, vì có thể làm suy giảm sức cạnh tranh toàn cầu của các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

Nhà kinh tế Lynn Song của ngân hàng ING cho rằng việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ cho thấy PBOC đang phản ứng trước tốc độ lên giá quá nhanh của nhân dân tệ.

Nhà kinh tế này cũng nhận định động thái trên của PBOC chủ yếu mang tính biểu tượng, do cơ quan chưa dùng đến biện pháp mạnh như điều chỉnh quyết liệt tỷ giá tham chiếu hàng ngày.

Theo hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings, biện pháp siết thanh khoản đôla trong nước của Bắc Kinh nhiều khả năng chỉ khiến nhân dân tệ tăng chậm lại chứ không đảo chiều, do nhu cầu xuất khẩu vẫn mạnh.

“Tác động đối với xuất khẩu sẽ nhỏ nhưng tích cực, chủ yếu nhờ giảm bớt sức ép lên biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu ở phân khúc thấp”, các nhà phân tích của Moody’s nhận định trong một báo cáo tuần trước.