Dự trữ hàng hóa, bảo đảm cung cầu trong dịp Tết Đinh Mùi 2027

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: Lưu Quyên

Ngày 30-10, Bộ Công Thương ban hành chỉ thị bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Bộ Công Thương đánh giá, trong những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tăng cao, trong khi giá nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu và lượng tiền cung ứng tăng khi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá. Vì vậy, việc chủ động nguồn hàng, bảo đảm lưu thông thông suốt và kiểm soát thị trường được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Bộ Công Thương yêu cầu sở công thương các tỉnh, thành phố theo dõi thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng hàng thiết yếu. Các địa phương xây dựng phương án nguồn cung theo tháng, từng địa bàn; phối hợp doanh nghiệp, hệ thống phân phối dự trữ hàng phù hợp, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Địa phương huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tiện lợi cung ứng hàng với giá hợp lý; kết nối doanh nghiệp với tổ chức tín dụng để tiếp cận vốn ưu đãi. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối cung cầu, khuyến mại và đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.

Doanh nghiệp sản xuất xây dựng kế hoạch phục vụ cuối năm và Tết, chủ động nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng, giá bán hợp lý. Doanh nghiệp phân phối phối hợp địa phương bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về dự trữ lưu thông và tổng nguồn tối thiểu được giao, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết.

Bộ Công Thương yêu cầu làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm. Ảnh: Lưu Quyên

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi cung cầu, giá cả hàng thiết yếu, đánh giá khả năng cung ứng để tham mưu giải pháp bình ổn.

Lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra nhóm hàng có nhu cầu cao dịp Tết, chú trọng thương mại điện tử, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ cũng đề nghị thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước, hỗ trợ sản xuất và mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp Việt. Các đơn vị triển khai chương trình bình ổn, “Sức sống hàng Việt”, kết nối cung cầu, khuyến mại, hội chợ; gắn tiêu thụ hàng Việt với sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương...