Kho dự trữ dầu ở Carson, California (Mỹ). Ảnh: CNN/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga TASS, lượng dầu trong SPR đã giảm khoảng 3,1 triệu thùng trong tuần qua. Trước đó, mức dự trữ thấp nhất được ghi nhận là 278,725 triệu thùng vào tuần kết thúc ngày 8/10/1982.

SPR bắt đầu giảm xuống các mức tương đương năm 1982 từ cuối tháng 8 năm nay. Đến đầu tháng 10, lượng dầu dự trữ còn khoảng 283 triệu thùng và tốc độ sụt giảm có xu hướng nhanh hơn kể từ đầu tháng 11.

SPR được Quốc hội Mỹ thành lập năm 1975, sau cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab, nhằm bảo đảm nguồn cung trong trường hợp xảy ra gián đoạn nghiêm trọng. Kho dự trữ này có sức chứa hơn 700 triệu thùng, được lưu trữ trong các hang muối ngầm dọc vùng Vịnh Mexico, thuộc hai bang Texas và Louisiana.

Tuy nhiên, lượng dầu trong SPR đã giảm đáng kể trong những năm gần đây do các đợt xả kho nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung. Ngày 11/3, Washington cam kết đưa tối đa 172 triệu thùng dầu ra thị trường, trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp xả tổng cộng 400 triệu thùng của các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Phần lớn lượng dầu được Mỹ đưa ra khỏi kho dự trữ theo các thỏa thuận trao đổi thay vì bán đứt. Theo cơ chế này, các doanh nghiệp tiếp nhận dầu có trách nhiệm hoàn trả lượng tương đương trong tương lai, đồng thời bổ sung một lượng dầu nhất định như khoản phí sử dụng nguồn dự trữ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo mở kho dự trữ dầu sưởi chiến lược nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu. Cơ quan này cho biết đã tổ chức đấu thầu cho các nhà bán lẻ nhiên liệu và đơn vị quản lý kho bãi, với kế hoạch giao hàng hoàn tất trước ngày 13/11. Các doanh nghiệp tiếp nhận nhiên liệu phải hoàn trả đầy đủ lượng đã vay trước khi mùa sưởi ấm tiếp theo bắt đầu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết đây là biện pháp tạm thời nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn, trong bối cảnh người dân nước này phải đối mặt với giá dầu sưởi ở mức cao chưa từng có.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc xả kho khó tạo ra tác động đáng kể đối với nguồn cung và giá nhiên liệu. Chuyên gia phân tích William O’Neil thuộc S&P Global Energy nhận định lượng dầu được đưa ra thị trường quá nhỏ so với nhu cầu tiêu thụ thực tế, do đó khó có thể cải thiện đáng kể tình hình.

Theo báo cáo năm 2023 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), người dân nước này tiêu thụ khoảng 220.000 thùng dầu sưởi mỗi ngày. Hơn 80% lượng dầu sưởi được sử dụng tại khu vực Đông Bắc, nơi có khoảng 4,79 triệu hộ gia đình sử dụng dầu làm nhiên liệu sưởi chính trong mùa Đông năm 2023. Việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng khác gặp nhiều khó khăn và tốn kém, khiến các hộ gia đình tại khu vực này tiếp tục phụ thuộc vào dầu sưởi.