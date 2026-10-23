Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 tăng 9,1%

Năm 2027, chi cho đầu tư phát triển tiếp tục là một trong những ưu tiên của kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Thu ngân sách nhà nước năm 2027 ước khoảng 3.334,3 nghìn tỷ đồng

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 được xây dựng như sau:

Dự toán thu ngân sách nhà nước: khoảng 3.334,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026, tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước khoảng 20,2% GDP. Cụ thể, thu nội địa dự kiến 2.949,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2026, chiếm tỷ trọng 88,5% tổng thu ngân sách nhà nước. Thu dầu thô, dự kiến 52 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% ước thực hiện năm 2026 trên cơ sở giá dự kiến khoảng 75 USD/thùng, sản lượng kế hoạch 8,5 triệu tấn. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, dự kiến 531 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với ước thực hiện năm 2026.

Về hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính dự kiến khoảng 207,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 5,1% so với ước thực hiện năm 2026. Và thu viện trợ ước khoảng 9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2026.

Về bội chi ngân sách nhà nước, theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết 26/2026/QH16 của Quốc hội đặt mục tiêu bội chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 5% GDP, xây dựng mức bội chi ngân sách nhà nước hằng năm theo nhu cầu, tiến độ giải ngân các nhiệm vụ đầu tư phát triển.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2027 xác định ở mức hợp lý, phù hợp với khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, dành dư địa cho các năm tiếp theo; với mức bội chi khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tăng 134,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026, tương đương 4,5% GDP (dự toán năm 2026 là 4,2% GDP); trong đó, bội chi ngân sách nhà nước khoảng 588,8 nghìn tỷ đồng và bội chi Ngân sách địa phương khoảng 150,8 nghìn tỷ đồng.

Đến cuối năm 2027, dự báo nợ công khoảng 34-35% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33-34% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 30-31% GDP, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ công với các chỉ tiêu trần và ngưỡng cảnh báo an toàn nợ công theo đúng Nghị quyết số 26/2026/QH16. Chính phủ sẽ tập trung kiểm soát chỉ tiêu an toàn nợ, quản lý rủi ro; chủ động, linh hoạt huy động vốn gắn với ổn định vĩ mô; trả nợ đầy đủ, đúng hạn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay gắn với tiến độ dự án; tiếp tục cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, hướng tới mức xếp hạng Đầu tư vào năm 2030. Việc vay, huy động vốn cho ngân sách nhà nước năm 2027 phù hợp với tiến độ, khả năng giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng chi cho đầu tư phát triển

Về dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2027, Bộ Tài chính dự kiến tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 4.074,3 nghìn tỷ đồng, tăng 915,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Trong đó: dự kiến bố trí chi đầu tư phát triển: 1.756 nghìn tỷ đồng, bằng 43% tổng chi ngân sách nhà nước (dự toán năm 2026 là 35,5%), chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) 2.061,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% tổng chi Ngân sách Nhà nước (dự toán năm 2026 là 57,3%). Cụ thể:

Dự toán chi ngân sách Trung ương khoảng 1.955,7 nghìn tỷ đồng, tăng 438,6 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 757,2 nghìn tỷ đồng, tăng 287,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Trong đó bố trí 690 nghìn tỷ đồng cho chi đầu tư công, tăng 260 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026, tập trung nguồn lực thực hiện các công trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng quốc gia, các dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Bố trí 67,2 nghìn tỷ đồng cho chi đầu tư phát triển khác, tăng khoảng 27,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026, dự kiến bố trí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư, bù giá bao tiêu dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, bổ sung vốn điều lệ cho một số doanh nghiệp, ngân hàng...

Về chi trả nợ lãi, bố trí 126,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4 nghìn tỷ đồng; chi viện trợ 5,25 nghìn tỷ đồng, giảm 1,05 nghìn tỷ đồng;

Đáng chú ý, chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) khoảng 980,9 nghìn tỷ đồng, tăng 120,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác: ưu tiên dành nguồn thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tổ chức APEC năm 2027, thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7), thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đã ban hành (như bảo đảm định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027, các chính sách về y tế, giáo dục, chi trả lương hưu, trợ cấp các chính sách hỗ trợ đối tượng yếu thế,...), các nhiệm vụ quan trọng phát triển các ngành, lĩnh vực.

Bộ Tài chính cho biết sẽ bố trí 80,4 nghìn tỷ đồng chi cải cách tiền lương để thực hiện chính sách tiền lương, thu nhập khu vực công và bổ sung nguồn tích lũy cải cách tiền lương, bảo đảm khả năng chi trả bền vững của ngân sách trong các năm tiếp theo; dành khoảng 30 nghìn tỷ đồng dự phòng bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia, để chủ động điều hành nếu tình hình kinh tế-xã hội có biến động, thu Ngân sách Nhà nước không đạt dự toán, theo chủ trương của Trung ương, Quốc hội.

Về dự toán chi Ngân sách địa phương, ước khoảng 2.118,6 nghìn tỷ đồng, tăng 476,6 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.