Dự toán ngân sách năm 2027: Tổng thu hơn 3,3 triệu tỷ, chi hơn 4 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách tăng 9,1%, chi hơn 4 triệu tỷ đồng

Theo Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội do Bộ Tài chính biên soạn, tổng thu NSNN năm 2027 dự kiến đạt 3.334,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026. Tỷ lệ huy động vào ngân sách dự kiến khoảng 20,2% GDP.

Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt 2.949,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2026, chiếm 88,5% tổng thu ngân sách. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 531 nghìn tỷ đồng, tăng 6%.

Thu dầu thô được dự báo đạt 52 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% mức ước thực hiện năm 2026, trên cơ sở giá dầu dự kiến khoảng 75 USD/thùng và sản lượng kế hoạch 8,5 triệu tấn. Khoản hoàn thuế giá trị gia tăng dự kiến khoảng 207,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1%; thu viện trợ đạt khoảng 9 nghìn tỷ đồng.

Dự toán ngân sách năm 2027 dự kiến tổng thu ngân sách hơn 3,3 triệu tỷ đồng và chi ngân sách hơn 4 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh

Bộ Tài chính cho biết, dự toán thu được xây dựng trên cơ sở chính sách thuế và các khoản thu ngân sách hiện hành, đồng thời tiếp tục thực hiện một số chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Định hướng là cơ cấu lại nguồn thu theo hướng bền vững hơn, tăng tỷ trọng thu nội địa và giảm phụ thuộc vào những nguồn thu chịu tác động từ bên ngoài.

Ở chiều chi, tổng chi NSNN năm 2027 dự kiến đạt 4.074,3 nghìn tỷ đồng, tăng 915,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

Trong cơ cấu chi, ngân sách dành khoảng 1.756 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển, chiếm 43% tổng chi, cao hơn mức 35,5% trong dự toán năm 2026.

Chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương, dự kiến ở mức 2.061,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 50,6% tổng chi, giảm tỷ trọng so với mức 57,3% của năm trước.

Đối với ngân sách trung ương, tổng chi dự kiến khoảng 1.955,7 nghìn tỷ đồng, tăng 438,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 757,2 nghìn tỷ đồng, tăng 287,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

Riêng chi đầu tư công được bố trí 690 nghìn tỷ đồng, tăng 260 nghìn tỷ đồng, tập trung cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia và những dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chi đầu tư phát triển khác dự kiến đạt 67,2 nghìn tỷ đồng, gồm các khoản hỗ trợ đầu tư, bù giá bao tiêu dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và bổ sung vốn điều lệ cho một số doanh nghiệp, ngân hàng.

Chi thường xuyên của ngân sách trung ương, bao gồm cải cách tiền lương, dự kiến đạt 980,9 nghìn tỷ đồng, tăng 120,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khoảng 80,4 nghìn tỷ đồng được bố trí cho cải cách tiền lương, thu nhập khu vực công và bổ sung nguồn tích lũy cải cách tiền lương.

Đối với ngân sách địa phương, tổng chi dự kiến khoảng 2.118,6 nghìn tỷ đồng, tăng 476,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 998,8 nghìn tỷ đồng, còn chi thường xuyên khoảng 1.080,3 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách khoảng 4,5% GDP

Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2027, dự toán được xây dựng theo mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD, CPI tăng khoảng 4,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 36-38% GDP và năng suất lao động tăng 8,6%.

Về bội chi, dự toán năm 2027 ở mức khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP, tăng 134,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương khoảng 588,8 nghìn tỷ đồng và bội chi ngân sách địa phương khoảng 150,8 nghìn tỷ đồng.

Đến cuối năm 2027, nợ công được dự báo ở mức 34-35% GDP; nợ Chính phủ khoảng 33-34% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 30-31% GDP.

Để bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, Chính phủ định hướng kiểm soát các chỉ tiêu an toàn nợ, quản lý rủi ro, chủ động và linh hoạt huy động vốn gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm trả nợ đầy đủ, đúng hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Ngân sách cũng dự kiến dành khoảng 30 nghìn tỷ đồng làm nguồn dự phòng để chủ động điều hành khi tình hình kinh tế - xã hội biến động hoặc thu ngân sách không đạt dự toán.

Bên cạnh đó, dự toán yêu cầu tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ ngân sách đầu năm, gồm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Định hướng điều hành ngân sách là phối hợp hợp lý giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, các công trình chiến lược, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời tăng cường kỷ luật tài khóa và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.