Dự toán ngân sách năm 2027 mở rộng dư địa giảm thuế, tăng chi an sinh xã hội

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 sáng 9/11, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng nguồn thu ngân sách tích cực sẽ tạo thêm dư địa để Chính phủ chủ động điều hành chính sách tài khóa, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh).

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) cho rằng, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 vừa được Quốc hội thông qua đặt mục tiêu huy động ngân sách trên GDP ở mức hơn 20%, cao hơn năm 2026. Đây là tỷ lệ huy động khá cao, góp phần gia tăng nguồn lực tài chính công phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư công và các lĩnh vực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đại biểu, tỷ lệ huy động ngân sách ở mức cao cũng tạo dư địa quan trọng để thực hiện các chính sách tài khóa. Khi nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán, kết quả thu tích cực sẽ giúp Chính phủ có thêm điều kiện chủ động trong điều hành nền kinh tế.

Thực tế, trong bối cảnh lạm phát đang ở mức cao, kết quả thu ngân sách tích cực đã tạo dư địa để Chính phủ thực hiện một số chính sách tài khóa như giảm thuế xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, giảm giá điện và một số mặt hàng do Nhà nước định giá.

Nếu tiếp tục duy trì được mức huy động ngân sách như vậy trong năm tới, Chính phủ sẽ có thêm dư địa tăng đầu tư vào các lĩnh vực, nhất là đầu tư công với hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn.

Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng, đây sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tạo điều kiện phối hợp các chính sách tiền tệ để điều tiết kinh tế vĩ mô. Mục tiêu là hướng tới tăng trưởng hai con số nhưng vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là kiểm soát lạm phát, nợ công và các yếu tố quan trọng khác.

Đại biểu nhấn mạnh, điểm đáng chú ý trong dự toán ngân sách vừa được Quốc hội thông qua là mục tiêu huy động ngân sách ở mức tích cực, tạo thêm triển vọng và tiềm năng phát triển kinh tế với tốc độ cao, đi đôi với giữ vững ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp).

Chia sẻ dưới góc độ phân bổ, sử dụng nguồn lực, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) kỳ vọng chủ trương tiết kiệm, giảm chi thường xuyên sẽ được thực hiện quyết liệt, qua đó tạo thêm nguồn lực dành cho an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đại biểu cho rằng, đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027. "Nếu giảm mức chi thường xuyên từ 100.000 tỷ đồng xuống còn 80.000 tỷ đồng sẽ tiết kiệm được 20.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho an sinh xã hội", đại biểu dẫn chứng.

Đại biểu Phạm Văn Hòa đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh giá cả thị trường và chi phí sinh hoạt tăng, đời sống của người làm công ăn lương, lao động phi chính thức, công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp và những người buôn bán nhỏ lẻ còn nhiều khó khăn, nhu cầu dành thêm nguồn lực hỗ trợ người dân ngày càng lớn.

Các nhóm cần được quan tâm gồm người cao tuổi, thanh thiếu niên, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo.

Theo đại biểu, muốn tăng nguồn lực cho các lĩnh vực và đối tượng này, bên cạnh chi đầu tư phát triển, cần thực hành tiết kiệm, tích lũy từ việc hạn chế chi thường xuyên trong hoạt động của các tổ chức Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan từ Trung ương đến cơ sở.