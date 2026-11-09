Dự toán ngân sách 2027: Phấn đấu tăng thu 9,1%, tiết kiệm chi từ đầu năm

Sáng 9/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 với 471/471 đại biểu có mặt tán thành.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Nghị quyết gồm 6 điều, quy định về tổng thu, tổng chi, bội chi ngân sách Nhà nước năm 2027, phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, điều hành ngân sách năm 2026 và thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ảnh: Quốc hội.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các Bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135 của Chính phủ.

Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (bao gồm cả số vốn đã phân bổ nhưng chưa sử dụng hết và số vốn chưa phân bổ) được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Quốc hội giao Chính phủ phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%. Ảnh: Quốc hội.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Đáng chú ý, Quốc hội quyết nghị tiết kiệm ngay từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (không bao gồm các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Về điều hành ngân sách năm 2027, Quốc hội giao Chính phủ phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026; quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Nghị quyết cũng yêu cầu điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn.

Bên cạnh đó, Chính phủ được giao tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, dự án trọng điểm và bảo đảm an sinh xã hội.