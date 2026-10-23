Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 tăng hơn 915 nghìn tỷ đồng

Theo đó, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 20,2% GDP. Trong số đó, thu nội địa dự kiến đạt 2.949,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2026, chiếm 88,5% tổng thu ngân sách nhà nước; thu từ dầu thô khoảng 52 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 531 nghìn tỷ đồng và thu viện trợ khoảng 9 nghìn tỷ đồng.

Dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2027 khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP, tăng 134,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Cụ thể, bội chi ngân sách trung ương khoảng 588,8 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương khoảng 150,8 nghìn tỷ đồng. Dự báo đến cuối năm 2027, nợ công khoảng 34-35% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33-34% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 30-31% GDP.

Theo phương án dự toán, chi đầu tư phát triển tăng tỷ trọng trong tổng chi ngân sách nhà nước, từ mức 35,5% trong dự toán năm 2026 lên 43% năm 2027. Bộ Tài chính cho biết, chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương dự kiến khoảng 757,2 nghìn tỷ đồng, tăng 287,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026; riêng chi đầu tư công bố trí 690 nghìn tỷ đồng, tăng 260 nghìn tỷ đồng, tập trung cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia và các dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương dự kiến khoảng 998,8 nghìn tỷ đồng, tăng 348,6 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Ngân sách cũng bố trí nguồn thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong dự toán năm 2027, thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ ngân sách đầu năm, gồm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 được đặt trong bối cảnh năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến trong năm 2027 gồm GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 15%, nhập khẩu hàng hóa 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 36-38% GDP và tốc độ tăng năng suất lao động đạt 8,6%.

Chính phủ xác định mục tiêu điều hành ngân sách nhà nước năm 2027 theo hướng bảo đảm tính bền vững của nguồn thu, tiếp tục cơ cấu lại chi và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển các công trình, nhiệm vụ chiến lược, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác các động lực mới. Đồng thời, điều hành hài hòa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, gắn mục tiêu tăng trưởng cao với kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia và tăng cường kỷ luật tài khóa.

Về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, Chính phủ ước tính tổng thu cả năm đạt 3.055,7 nghìn tỷ đồng, tăng 526,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 20,8% so với dự toán và tăng 14% so với thực hiện năm 2025. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 20,8% GDP.

Theo đó, thu nội địa ước đạt 2.681,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt khoảng 62,3 nghìn tỷ đồng, vượt 44,8% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 303,8 nghìn tỷ đồng, vượt 9,3% dự toán.

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2026 ước đạt 3.677,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán. Trong số đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 1.253,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với dự toán; chi thường xuyên ước đạt khoảng 1.858,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với dự toán. Phần tăng chi tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách nhà nước được phân bổ, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2026 ước khoảng 598,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,1% GDP, giảm khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Dự kiến đến cuối năm 2026, nợ công khoảng 33-34% GDP, nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 27-28% GDP.

Trong những tháng cuối năm 2026, Chính phủ tiếp tục điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội và các công trình hạ tầng trọng điểm. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý bội chi, nợ công, bảo đảm các nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn và giữ vững an ninh tài chính quốc gia.