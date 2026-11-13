Đủ tiền bồi thường, dự án mở rộng cao tốc vẫn chờ bàn giao đất

Phường Khánh Hậu (Tây Ninh) tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân có dự án đi qua.

Tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận đã được địa phương tổ chức chi trả bồi thường. Những bước xử lý hồ sơ, thống nhất phương án và chi trả đang tạo điều kiện để chuyển sang bàn giao đất cho dự án.

Theo UBND phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, hiện nay đoạn qua phường Khánh Hậu có 12 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi gần 1.300 m², kinh phí bồi thường 5 tỷ đồng. Qua vận động, toàn bộ hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. Sau chi trả, địa phương tiếp tục phối hợp đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Mỹ Thuận

Tại Tây Ninh, công tác kiểm đếm đã hoàn thành; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại phường Khánh Hậu và phường Long An được phê duyệt. Trong khi đó, nhiều điểm thi công thuộc TP Hồ Chí Minh vẫn chưa được tháo gỡ vướng mắc, khiến máy móc đã huy động phải rời công trường.

Ở gói XL01, nhà thầu Quốc Việt đã điều chuyển một dàn khoan cọc nhồi sang dự án khác do không đủ công địa. Theo đơn vị, 29 vị trí trụ cầu cạn, tương ứng khoảng 116 cọc khoan nhồi, chưa thể triển khai. Năng lực thi công đã được chuẩn bị nhưng thiếu mặt bằng để tổ chức các mũi làm việc.

Đường điện trung thế, dây cáp viễn thông, ống cấp nước… vẫn nằm trong phạm vi cần xử lý, nhà thầu không thể thi công vì không bảo đảm điều kiện an toàn.

Theo nhà thầu Quốc Việt, vừa qua đơn vị đã đưa hơn 60 nhân sự cùng hai dàn khoan cọc nhồi đã được đưa đến công trường. Tuy nhiên, diện tích bàn giao chưa đủ duy trì hoạt động. Nhà dân sát phạm vi dự án, đường điện trung thế, cáp quang và cáp ngầm chưa di dời tiếp tục cản trở thi công.

Một số vị trí phải thuê đất của người dân làm công địa tạm. Cách xoay xở này giúp duy trì một phần công việc, nhưng không thể thay thế mặt bằng sạch theo ranh dự án. Khi công địa còn lại thu hẹp, nhà thầu phải tính phương án giảm lực lượng để hạn chế chi phí chờ đợi.

“Chúng tôi đã huy động nhân lực, máy móc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhưng không có mặt bằng thì không thể triển khai. Nếu tháng 11 không có thêm mặt bằng, hết công địa để thi công, buộc phải rút quân và máy vì không thể bù chi phí được”, ông Chu Văn Anh, Chỉ huy trưởng nhà thầu Quốc Việt cho biết.

Nhà dân nằm sát vị trí thi công, nhà thầu phải rút quân và máy khỏi công trường.

Tại nút giao Chợ Đệm, nhà thầu Khải Thành cũng gặp khó khăn tương tự. Các nhánh N1, N2, N4, N5 và cầu Ông Giáo còn vướng đất, nhà dân, hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện trung thế. Riêng cầu Ông Giáo, 28 cọc khoan nhồi chưa thể thi công; một số hạng mục kết cấu đường phải tạm dừng.

Việc bàn giao thiếu liên tục khiến kế hoạch sử dụng nhân lực, thiết bị bị xáo trộn. Máy nằm chờ làm phát sinh chi phí; chuyển sang dự án khác cũng tốn kém. Khi có mặt bằng trở lại, nhà thầu cần thời gian huy động, bố trí lại dây chuyền, khó lập tức khôi phục các mũi thi công.

Theo kế hoạch, toàn dự án cần giải phóng khoảng 117,56 ha, trong đó phần thuộc TP Hồ Chí Minh khoảng 5,1 ha. Đến giữa tháng 11, một số phương án bồi thường tại xã Tân Nhựt vẫn chưa hoàn tất. Các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng việc di dời hạ tầng kỹ thuật tiếp tục là nút thắt.

Trong khi công trường thiếu đất thi công, doanh nghiệp dự án khẳng định đã chuẩn bị nguồn tiền. Đại diện Công ty BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận cho biết, đơn vị sẵn sàng phối hợp chi trả hoặc ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hồ sơ và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

“Nếu có yêu cầu, ngay ngày mai chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện công tác GPMB, chi trả bồi thường”, vị đại diện doanh nghiệp này nói.

Trước đó vào ngày 28/10, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản khẩn số 24882/VP-DA, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm, trong đó có tuyến cao tốc này.

Dự án này dài 96,13 km, đi qua TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, khởi công ngày 19/12/2025. Tuy nhiên, gần một năm sau, mặt bằng vẫn quyết định khả năng duy trì thi công. Chậm xử lý từng hồ sơ, từng đường điện sẽ tiếp tục kéo dài thời gian chờ của nhà thầu.