Du thuyền 'trọn đời' dừng hành trình, khách ngỡ ngàng

Áp lực từ chi phí nhiên liệu

Cuối tháng 10 vừa qua, Villa Vie Residences, công ty có trụ sở tại Florida (Mỹ), thông báo tạm ngừng hoạt động của du thuyền Villa Vie Odyssey tại Campuchia do chi phí nhiên liệu tăng đột biến. Quyết định bất ngờ khiến những người từng chi hàng trăm nghìn USD, chọn nơi đây làm nơi nghỉ hưu trọn đời buộc phải lên bờ và tìm nơi ở mới.

Du thuyền Villa Vie Odysseyneo đậu tại Campuchia. Ảnh: AFP.

Theo thông cáo của công ty, chi phí nhiên liệu hằng tháng, tính bình quân trên mỗi cabin, đã tăng từ 1.800 USD (khoảng 46,4 triệu đồng) lên 6.000 - 8.000 USD (khoảng 154 - 206 triệu đồng) tại một số khu vực ở châu Á do xung đột tại Iran.

"Công ty không thể chuyển toàn bộ mức tăng chi phí lớn như vậy sang cho cư dân. Khoản thiếu hụt phát sinh đã đặt mô hình vận hành hiện tại dưới áp lực tài chính không thể duy trì", Villa Vie Residences cho biết.

Thông báo này khiến hàng trăm hành khách từng thuê hoặc mua phòng được giới thiệu là hạng sang trên tàu rơi vào thế bị động.

Chỉ ba tháng trước, trong thông cáo hồi tháng 7/2026, Villa Vie Residences cho biết, 85% số căn lưu trú được chào bán trên tàu Odyssey đã có chủ.

Cũng theo thông cáo này, công ty cung cấp chương trình Endless Horizons với giá 349.999 USD, cho phép người mua sinh sống lâu dài trên du thuyền. Doanh nghiệp thậm chí cho biết nhu cầu cao đến mức tính đến phương án mở rộng thêm một con tàu khác mang tên Legacy.

Ông Randy Cassingham, người viết blog về hành trình Villa Vie Odyssey trên trang ResidentialCruising.com từ khi tàu bắt đầu khởi hành năm 2024 cho biết, tàu có sức chứa khoảng 650 người.

Tuy nhiên, số người trên tàu lúc cao nhất chỉ khoảng 350 và còn khoảng 200 người vào thời điểm hành trình dừng lại. Khác với hình dung về dịch vụ hạng sang, ông Cassingham mô tả các cabin rất nhỏ và đơn sơ.

Những dấu hiệu bất thường

Theo một số hành khách, trước khi công ty thông báo tạm ngừng hoạt động, trên tàu đã có xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Trong những tháng gần đây, họ được đề nghị đóng góp thêm tiền để ứng phó với chi phí gia tăng.

Bà Pamela Reckamp, 59 tuổi, cùng chồng là ông Matthew từng thuê một cabin trong sáu tuần. Chia sẻ với kênh NBC, bà cho biết đã tham dự một cuộc họp vào tháng 9, trong đó Villa Vie đề nghị các chủ cabin hỗ trợ huy động 1 triệu USD để tàu có thể rời cảng tại vịnh Hạ Long, Việt Nam.

Theo lời bà Reckamp, đại diện tàu nói rằng nếu không có khoản tiền này, tàu chỉ đủ khả năng duy trì hoạt động thêm khoảng bốn ngày. Sau đó, hệ thống chiếu sáng và điều hòa sẽ ngừng hoạt động.

Bà cũng nhận thấy các dịch vụ trên tàu dần bị cắt giảm, từ lớp tập thể dục, thực đơn bữa tối đến dịch vụ giặt là và kết nối internet. "Tất cả những tiện ích mà họ từng giới thiệu cứ dần biến mất", bà nói.

Trong thông cáo ngày 27/10, công ty thừa nhận từng phải giãn lịch trình và kéo dài thời gian lưu lại cảng để ứng phó với giá cả tăng cao.

Hành khách gấp rút tìm chỗ ở mới

Theo lời bà Reckamp, có lần tàu dường như được để trôi trên biển nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Bà Sherrie Cornett, một người Mỹ đến từ Phoenix, cũng nhận thấy nhiều thay đổi. Bà thuê cabin từ khi tàu bắt đầu hành trình tại Belfast (Bắc Ireland) vào năm 2024 và đến thời điểm gần đây, tàu nhiều dấu hiệu như trục trặc internet, nhiều điểm dừng bị hủy.

Thậm chí, một số người cho biết họ chỉ được báo về việc phải rời tàu trước vài giờ, sau đó phải ra đi ngay trong ngày. Theo bà Cornett, thông báo được đưa ra lúc 6h30 sáng theo giờ địa phương ngày 27/10 và yêu cầu hành khách mang toàn bộ hành lý rời tàu tại Campuchia trước 14h cùng ngày.

"Chúng tôi phải đưa tất cả hành lý xuống cầu dẫn lên xuống tàu, rồi được giục lên xe trung chuyển do nhà chức trách cảng bố trí. Xe chở chúng tôi thẳng đến trung tâm một nơi nhỏ có tên Sihanoukville, Campuchia và thả chúng tôi cùng hành lý xuống đó", bà Cornett kể và cho biết, mọi người phải tự xoay xở tìm khách sạn.

Một số hành khách đang gấp rút tìm chỗ ở tại địa phương hoặc chuyến bay về nước. Những người khác vẫn hy vọng đơn vị vận hành có thể tìm được nguồn tiền để tiếp tục hành trình. Song, nhiều người giờ không còn nơi nào để đi bởi họ từng coi đây là nhà.

Dù vậy, ông Cassingham cùng nhiều cư dân khác khẳng định không hối tiếc khi tham gia hành trình. Với ông, không nhiều người có cơ hội thong thả du lịch và khám phá 65 quốc gia trong hai năm như chặng đường vừa qua.

Chi phí để sở hữu tấm hộ chiếu vàng (Golden Passport), sống trên du thuyền Villa Vie Odyssey không hề rẻ. Theo thông báo công bố gói "Golden Passport" hồi tháng 8/2025, hãng du thuyền Villa Vie Residences (Mỹ) cho biết, mức giá được tính theo độ tuổi, từ 99.999 USD (75.000 bảng Anh) cho người từ 90 tuổi trở lên, đến 399.999 USD (223.650 bảng Anh) cho nhóm tuổi 55 - 60. Gói dịch vụ bao gồm ăn uống, dọn phòng, giặt là, khám sức khỏe định kỳ hằng năm và đồ uống có cồn trong bữa. Cư dân có thể mời người thân, bạn bè lên tàu với mức phí 129 USD (96 bảng Anh)/ngày. Villa Vie Residences khẳng định hộ chiếu có thể được sử dụng trên toàn bộ đội tàu. Tất cả chi phí từ thuế cảng đến phí dịch vụ, đều đã gộp trong giá. Mỗi chuyến hải trình theo kế hoạch kéo dài từ ba đến ba năm rưỡi, đưa hành khách du ngoạn vòng quanh thế giới, ghé 425 cảng thuộc 147 quốc gia nhưng cư dân có thể ở lại lâu hơn.