Du thuyền trị giá 200 tỷ đồng bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi chìm xuống biển

Sự cố xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 3/10 tại một bến du thuyền ở Brindisi, thành phố cảng lịch sử nằm bên bờ biển Adriatic, miền Nam Italy. Khi đó, chiếc du thuyền đang neo tại bến thì bất ngờ bốc cháy.

Những hình ảnh được nhân chứng ghi lại cho thấy ngọn lửa nhanh chóng bao trùm một phần con tàu. Cột khói đen dày đặc bốc cao, có thể nhìn thấy từ khoảng cách khá xa, khiến khu vực bến cảng trở nên hỗn loạn.

Lực lượng cứu hỏa lập tức được điều động tới hiện trường. Sau một thời gian triển khai các vòi phun nước công suất lớn, đám cháy ban đầu được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại sau đó. Các nhân viên cứu hỏa tiếp tục tiếp cận chiếc du thuyền trong điều kiện khó khăn khi phần thân tàu đã bị lửa thiêu rụi đáng kể.

Một tàu chữa cháy thuộc lực lượng cảng cũng được điều động tới hỗ trợ. Từ cầu cảng, các đội cứu hộ liên tục phun nước vào chiếc du thuyền đang chìm trong khói lửa nhằm ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng.

Dù ngọn lửa cuối cùng được kiểm soát, con tàu đã chịu thiệt hại nặng. Một phần thân du thuyền bị chìm xuống nước trong khi hoạt động cứu hỏa vẫn được triển khai.

Hai tàu kéo của công ty dịch vụ hàng hải Fratelli Barretta sau đó được huy động để di chuyển chiếc du thuyền khỏi vị trí neo đậu. Công tác này nhằm hạn chế nguy cơ xác tàu gây cản trở hoạt động tại khu vực cảng cũng như tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hậu quả.

May mắn, không có thông tin về thương vong liên quan đến vụ cháy. Những người có mặt tại bến du thuyền cũng không được ghi nhận bị thương.

Chiếc tàu được xác định là du thuyền mang thương hiệu Sanlorenzo, dài khoảng 98 feet (gần 30 m). Model cụ thể chưa được công bố. Theo những thông tin ban đầu, đây là một du thuyền cao cấp có giá trị ước tính khoảng 6 triệu bảng Anh (khoảng 206,05 tỷ đồng).

Nguyên nhân khiến chiếc du thuyền bất ngờ bốc cháy hiện chưa được xác định. Cơ quan chức năng Italy đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguồn phát lửa cũng như những yếu tố dẫn tới việc đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ đối với những du thuyền có kích thước lớn, đặc biệt khi chúng đang neo đậu tại các khu vực tập trung nhiều phương tiện trên biển. Với lượng nhiên liệu, thiết bị điện và vật liệu dễ cháy được sử dụng trên những du thuyền hạng sang, một sự cố nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành đám cháy lớn.

Đây không phải lần đầu một du thuyền đắt tiền gặp sự cố nghiêm trọng tại Italy trong năm nay. Hồi tháng 7, một chiếc Bluegame BG54 trị giá khoảng 1,7 triệu bảng Anh cũng bốc cháy ngoài khơi Sardinia.

Ba hành khách người Italy, trong đó có một trẻ em, khi đó phải nhảy xuống biển để tránh ngọn lửa. Họ sau đó được một phương tiện gần đó cứu và đưa trở lại bờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển cùng nhân viên cứu hỏa được điều động đến hiện trường, nhưng chiếc du thuyền cuối cùng vẫn chìm xuống đáy biển ở độ sâu khoảng 20 m.

Hai vụ việc xảy ra cách nhau không lâu trở thành lời nhắc nhở về những rủi ro khó lường đối với các phương tiện giải trí cao cấp trên biển. Với chiếc Sanlorenzo tại Brindisi, cuộc điều tra nguyên nhân hỏa hoạn được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ điều gì đã khiến một tài sản trị giá hàng triệu bảng biến thành chiếc tàu cháy đen và chìm xuống nước chỉ trong thời gian ngắn.