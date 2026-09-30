Du thuyền Mekong Romance hạ thủy tại TP.HCM, dự kiến khai thác từ năm 2027

Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (SSIC), đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), vừa hạ thủy tàu du lịch Mekong Romance tại TP.HCM.

Du thuyền hạng sang Mekong Romance vừa được hạ thủy, đang hoàn thiện để bàn giao, đưa vào khai thác từ năm 2027.

Du thuyền do Công ty CP Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam (VISEC) thiết kế kỹ thuật và thiết kế công nghệ; Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ hàng hải Việt Nam (VIMATEC) đảm nhận tư vấn, giám sát chất lượng; SSIC trực tiếp thi công.

Mekong Romance được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, lấy cảm hứng từ những ngôi nhà cổ Nam Bộ, kết hợp không gian nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Tàu cao 3 tầng, dài 93,3m, rộng 14,1m, sức chứa từ 70-100 khách. Tàu được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời và động cơ thế hệ mới đạt tiêu chuẩn phát thải IMO II, với thông tin từ đơn vị đóng tàu cho biết hệ thống này giúp giảm khoảng 20% khí thải.

Du thuyền có 32 cabin, trong đó mỗi cabin tiêu chuẩn có diện tích tối thiểu 3m² và ban công riêng. Tàu cũng được bố trí hồ bơi vô cực cùng khu vực Sky Deck trên boong.

Bên cạnh đó là 3 nhà hàng Á - Âu đạt tiêu chuẩn 4 sao và các tiện ích, dịch vụ giải trí phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Theo kế hoạch, Mekong Romance chủ yếu phục vụ các đoàn khách quốc tế, đưa du khách khám phá cảnh quan, văn hóa và đời sống dọc sông Mekong tại Việt Nam.

Khu vực Sky Deck trên boong tàu được bố trí làm không gian ngoài trời để du khách ngắm cảnh vùng sông nước hạ nguồn Mekong trong hành trình.

Sau khi hạ thủy, tàu tiếp tục được hoàn thiện hệ thống và lắp đặt nội thất. Theo kế hoạch, Mekong Romance dự kiến được bàn giao vào tháng 1/2027 để đưa vào khai thác du lịch.