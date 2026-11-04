Du thuyền hết tiền, mắc kẹt đã rời Campuchia, không có hành khách

Toàn cảnh du thuyền Villa Vie Odyssey rời cảng Sihanoukville (Campuchia) ngày 4/11.

Reuters đưa tin du thuyền Villa Vie Odyssey rời Campuchia sáng 4/11, sau khi buộc hơn 200 hành khách xuống bờ. Những người này từng chi hàng chục nghìn USD để sinh sống dài hạn trên tàu.

Trước đó, Villa Vie Residences, công ty sở hữu du thuyền có trụ sở tại bang Florida (Mỹ), thông báo dừng hoạt động và yêu cầu toàn bộ hành khách rời tàu tại cảng Sihanoukville, Campuchia vào ngày 27/10. Doanh nghiệp cho biết giá nhiên liệu tăng do xung đột liên quan đến Iran đẩy chi phí vận hành lên mức không thể duy trì.

Ông Taing Sochitkrishna, người đứng đầu Sở Du lịch Sihanoukville, cho biết du thuyền Villa Vie Odyssey rời cảng cùng khoảng 50 thành viên thủy thủ đoàn, không có hành khách. Khoảng 100 du khách vẫn ở lại Campuchia, trong khi phần lớn đã bay đến các điểm đến trong khu vực.

Ngày 3/11, hành khách thu dọn những đồ đạc cuối cùng còn trên tàu. Nhiều người cho biết không có ý định quay trở lại. "Tôi vẫn còn rất nhiều đồ đạc trên tàu mà ước gì có thể mang theo", Shirine Thomas, đến từ Wilmington, bang North Carolina (Mỹ), nói sau khi nhận lại một số vật dụng.

Thủy thủ đoàn chuẩn bị cho du thuyền Villa Vie Odyssey rời cảng Sihanoukville (Campuchia) tối 3/11.

Villa Vie Odyssey đã hoạt động trên các hải trình vòng quanh thế giới ít nhất 755 ngày. Đây là một trong số ít du thuyền cung cấp chỗ ở dài hạn, thậm chí lâu dài, thông qua hình thức cho thuê hoặc bán căn hộ trên tàu.

Điểm đến tiếp theo của du thuyền hiện chưa được xác nhận. Một số hành khách và các website theo dõi hàng hải cho biết con tàu có thể đang hướng đến Singapore. Villa Vie Residences chưa phản hồi các email và cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin.

Mary Ann Demsar, 67 tuổi, cựu giáo viên trung học đã nghỉ hưu, đến từ tỉnh Ontario (Canada), cho biết chủ sở hữu chưa thông báo liệu chuyến hải trình có được tiếp tục hay không.

"Chúng tôi không nhận được thông tin rõ ràng nào từ chủ sở hữu Villa Vie về những gì đang diễn ra. Họ gần như không đưa ra phản hồi. Thông tin duy nhất chúng tôi có được là từ chính quyền và các đại diện tại Campuchia, những người đã hỗ trợ chúng tôi rất tận tình", bà nói.

Du thuyền Villa Vie Odyssey rời cảng Sihanoukville (Campuchia) rạng sáng 4/11.

Đan Châu