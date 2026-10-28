Du thuyền hạng sang vòng quanh thế giới 'mắc kẹt' ở Campuchia

Du thuyền Villa Vie Odyssey neo tại cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/10, Villa Vie Residences, công ty vận hành du thuyền hạng sang Odyssey có trụ sở tại Florida, Mỹ, thông báo tạm dừng hoạt động tại Campuchia và tìm nơi ở tạm thời cho hành khách. Con tàu hiện neo tại thành phố cảng Sihanoukville (Campuchia) sau khi phải dừng hành trình ngoài kế hoạch.

Long Dimanche, phó tỉnh trưởng Preah Sihanouk, cho biết trên tàu có 203 hành khách và 156 thành viên thủy thủ đoàn. Một số hành khách đã rời đi bằng máy bay, những người khác vẫn chờ tại Sihanoukville. Du thuyền dự kiến tiếp nhiên liệu trước khi rời Campuchia vào ngày 31/10, theo Reuters.

Trong thông báo, Villa Vie Residences cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm tiêu thụ nhiên liệu kể từ khi chiến sự Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, gồm giảm tốc độ di chuyển và dành nhiều thời gian hơn tại các cảng. Tuy nhiên, những biện pháp này không đủ bù đắp mức tăng bất thường của chi phí nhiên liệu khiến công ty không thể tiếp tục gánh các khoản lỗ vận hành.

Chi phí nhiên liệu hàng tháng trước đây trung bình khoảng 1.800 USD cho mỗi cabin, nhưng gần đây đã tăng lên mức 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á. Đây là khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

"Chuyển toàn bộ mức tăng chi phí này sang du khách không phải giải pháp thực tế", đại diện công ty cho biết trên CNN.

Mèo Captain trên du thuyền thời điểm khám phá vịnh Hạ Long, Việt Nam. Ảnh: Holly Hennessy/CNN.

Holly Hennessy, người sống trên du thuyền cùng con mèo tên Captain từ tháng 9/2024, cho biết cư dân chỉ được thông báo chưa đầy một ngày trước khi phải rời tàu. Trước đó, họ từng được yêu cầu đóng phụ phí nhiên liệu hồi tháng 5.

Để tiết kiệm năng lượng, tàu còn giảm công suất hệ thống làm mát khiến cuộc sống trên tàu trở nên khó chịu. Dù hành trình bị gián đoạn, Hennessy vẫn xem trải nghiệm sống trên du thuyền là "vô giá".

"Mô hình này không thể duy trì theo cách đã được thiết lập. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của những ký ức, những chuyến phiêu lưu và khoảnh khắc đặc biệt khi được sống như một công dân toàn cầu thực thụ", bà nói.

Các video do cư dân đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều người hoang mang và thất vọng trước thông báo của công ty du thuyền. Một số khác muốn tận dụng thời gian phát sinh để khám phá thêm Đông Nam Á.

Du thuyền Villa Vie Odyssey neo tại cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Hơn 2 năm trước, sau nhiều tháng trì hoãn, Villa Vie Odyssey bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới từ Belfast (Bắc Ireland). Con tàu đã đi vòng quanh thế giới ít nhất 755 ngày. Dài khoảng 195 m, Odyssey được giới thiệu là du thuyền có không gian thân mật, mang đến "một cách sống mới" và khả năng tiếp cận những nơi mà các tàu khác khó đến.

Theo website của công ty, hành trình được thiết kế để ghé hơn 400 điểm đến trên khắp thế giới. Du thuyền có sức chứa tối đa 650 người, cung cấp nhiều lựa chọn lưu trú dài hạn, từ thuê cabin đến mua quyền cư trú hoặc sở hữu phòng trên tàu.

Khách có thể mua quyền cư trú 5 năm với giá từ 59.999 USD hoặc sở hữu cabin vĩnh viễn với giá 119.999 USD. Một số phòng thuộc loại "villa suite" có giá lên tới 440.000 USD. Chủ cabin còn phải trả phí hàng tháng từ 3.299 đến 9.500 USD tùy loại phòng, bao gồm đồ ăn, thức uống, Wi-Fi, dịch vụ y tế, dọn phòng và các chi phí khác. Khách cũng có thể thuê cabin với giá từ 3.499 USD mỗi tháng.