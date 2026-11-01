Du thuyền 'bỏ rơi' 200 khách ở Campuchia từng cập bến Việt Nam

Du thuyền hạng sang Villa Vie Odyssey neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 21/8. Ảnh: Villa Vie Odyssey.

Hơn 200 hành khách trên du thuyền Villa Vie Odyssey phải rời tàu tại thành phố cảng Sihanoukville, Campuchia, sau khi đơn vị vận hành đột ngột đình chỉ hoạt động. Trước đó, con tàu 2 lần ghé Việt Nam trong tháng 8, lần lượt tại vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Du thuyền đến vịnh Nha Trang ngày 12/8 và neo đậu đến ngày 15/8. Đây là lần đầu một du thuyền 5 sao lưu lại qua đêm tại vịnh, không tính những trường hợp tàu phải tránh bão.

Trong thời gian này, hành khách được trung chuyển vào Bến du thuyền quốc tế Ana Marina để tham quan thành phố biển và các khu vực lân cận. Khác với những chuyến tàu biển đưa khách theo tour cố định, cư dân trên Odyssey chủ động lựa chọn điểm đến và sắp xếp lịch trình theo sở thích.

Rời Nha Trang, du thuyền đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngày 21/8, neo tại vịnh Hạ Long đến ngày 25/8 để hành khách tham quan di sản thế giới.

Mèo Captain trên du thuyền Villa Vie Odyssey thời điểm tàu neo đậu tại vịnh Hạ Long. Ảnh: Holly Hennessy/CNN.

Pamela Reckamp, 59 tuổi, một cư dân trên tàu, kể với NBC News rằng tại cuộc họp hồi tháng 9, lãnh đạo công ty đề nghị các chủ sở hữu cabin hỗ trợ huy động 1 triệu USD để tàu có thể rời vịnh Hạ Long.

Theo bà, đại diện công ty cảnh báo nếu không có khoản tiền này, tàu chỉ có thể duy trì hoạt động khoảng 4 ngày, trước khi hệ thống đèn và điều hòa phải dừng hoạt động. Cuối cùng, con tàu rời Việt Nam, tiếp tục hành trình sang Campuchia rồi bị "mắc kẹt" tại đây.

Villa Vie Residences, công ty vận hành có trụ sở tại Florida (Mỹ), giải thích chi phí nhiên liệu tăng bất thường khiến mô hình kinh doanh chịu áp lực tài chính không thể duy trì. Chi phí nhiên liệu hàng tháng tính trên mỗi cabin, vốn trung bình khoảng 1.800 USD, đã tăng lên 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á.

Công ty cho biết đã tìm cách giảm tiêu thụ nhiên liệu bằng cách điều chỉnh tốc độ di chuyển, kéo dài thời gian lưu lại cảng, nhưng các biện pháp này không đủ bù đắp chi phí phát sinh. Doanh nghiệp đang phối hợp cư dân để thu xếp rời tàu, tìm nơi lưu trú tạm thời cho hành khách và thủy thủ đoàn, đồng thời đánh giá các phương án tái cơ cấu và bổ sung vốn.

Du thuyền Villa Vie Odyssey neo tại cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, những khó khăn của Villa Vie Residences đã xuất hiện khoảng 3 tháng trước khi tàu đến Campuchia. Đầu tháng 8, khi Odyssey neo tại Singapore, công ty cảnh báo tàu có nguy cơ bị giữ lại và cần huy động tiền khẩn cấp để tiếp tục hoạt động.

Darrell Carp, một cư dân trên tàu, cho hay công ty đã cạn tiền tại Singapore. Sau khi một số hành khách quyên góp, 400.000 USD được chuyển trực tiếp từ tài khoản cá nhân của một cư dân đến nhà cung cấp nhiên liệu để tàu có thể tiếp tục hành trình.

Nhà sáng lập Villa Vie, Mike Petterson, trước đó xác nhận chi phí nhiên liệu tăng cao là nguyên nhân chính khiến hành trình không thể tiếp tục. Công ty có thể sớm nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ để tiến hành tái cơ cấu.

Cuộc sống "như thiên đường" bên trong du thuyền Villa Vie Odyssey. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Villa Vie Odyssey được giới thiệu là du thuyền cư trú, cho phép hành khách mua cabin để sinh sống lâu dài trên tàu và di chuyển qua nhiều quốc gia. Hành trình vòng quanh thế giới khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland, vào tháng 10/2024, dự kiến kéo dài 3,5 năm, đi qua 147 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tàu có sức chứa tối đa 650 hành khách. Các cabin được bán với giá hàng trăm nghìn USD, tùy loại và quyền sử dụng. Thay vì mua một chuyến du lịch thông thường, hành khách có thể sử dụng cabin làm nơi ở lâu dài trong suốt thời gian tàu hoạt động.

Lịch trình công bố trên website của Villa Vie cập nhật ngày 20/10 cho thấy chặng hành trình khu vực Nam Á từ tháng 8 đến tháng 11/2026 dự kiến đi qua Singapore, Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia và Thái Lan. Các điểm đến được liệt kê tại Việt Nam gồm Nha Trang, vịnh Hạ Long, TP.HCM và Phú Quốc.