Dụ thiếu nữ đi làm karaoke, các đối tượng đòi 42 triệu đồng tiền chuộc

Ngày 13/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người.

Công an tỉnh Sơn La tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người (Ảnh: Công an Sơn La).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị lừa tìm việc làm, sau đó bị đưa đi qua nhiều địa phương và rơi vào tay các nhóm quản lý nhân viên phục vụ karaoke.

Bị lừa tìm việc, thiếu nữ bị chuyển qua nhiều nhóm

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của ông L.V.C. (SN 1992, trú tại Sơn La). Ông C. cho biết con gái mình là cháu L.T.H.N. (SN 2012) bị các đối tượng đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, các đối tượng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc cháu.

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhiều thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người trên các hội, nhóm kín. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo xác minh, truy xét và giải cứu nạn nhân.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cháu H.N. bị lừa tìm việc thông qua mạng xã hội. Sau đó, cháu được đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (SN 1990), người quản lý nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại Hà Nội.

Do cháu không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (SN 1993, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển cháu cho nhóm của Lê Trường Giang (SN 2005), T.T.K.O. (SN 2010) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2008). Nhóm này nhận chuyển giao cháu với số tiền 28 triệu đồng.

Sau đó, nhóm của Giang tiếp tục chuyển cháu H.N. cho Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998), người quản lý nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại Tuyên Quang, với số tiền 34 triệu đồng.

Khi cháu không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc cháu. Nghi ngờ hành vi bị phát hiện, các đối tượng tắt điện thoại rồi bỏ trốn.

Công an giải cứu nạn nhân sau hai ngày truy xét

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội và công an các địa phương khẩn trương truy xét các đối tượng.

Sau hai ngày, lực lượng công an giải cứu thành công cháu H.N., đưa cháu về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người.