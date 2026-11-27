Dự kiến thay đổi phương thức tuyển sinh

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động trường trung học phổ thông chuyên với định hướng phát triển trường chuyên thành nơi phát hiện, nuôi dưỡng tài năng gắn với phát triển toàn diện và định hướng nghề nghiệp sớm thay vì tập trung vào bồi dưỡng học sinh giỏi như thời gian qua. Một trong những thay đổi là chuyển từ mô hình tuyển sinh theo từng môn chuyên sang tuyển sinh theo 3 khối: Khoa học tự nhiên (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học), Khoa học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) và Ngoại ngữ. Thí sinh sẽ dự tuyển theo tổ hợp môn học và không phân bổ chỉ tiêu riêng theo từng môn chuyên. Cấu trúc bài thi dự kiến gồm Toán, Ngữ văn và bài Đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học tự nhiên, hoặc bài Đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học xã hội, hoặc Ngoại ngữ.

Giờ học của thầy và trò Trường Trung học cơ sở Tân Yên (xã Tân Yên).

Sau khi trúng tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên, học sinh có một học kỳ để học tập, trải nghiệm và được tư vấn định hướng trước khi đăng ký học môn chuyên sâu. Từ học kỳ II lớp 10, các em bắt đầu học các chuyên đề định hướng và lên lớp 11 sẽ học chuyên sâu theo những môn đã chọn.

Theo dự thảo, dự kiến phương thức tuyển sinh mới sẽ áp dụng từ năm học 2027-2028 đối với những trường đủ điều kiện, các trường chưa đáp ứng sẽ triển khai từ năm học 2028-2029. Việc chuyển từ thi theo từng môn riêng lẻ sang thi theo nhóm môn là hướng đổi mới góp phần đánh giá năng lực tổng hợp, khả năng vận dụng kiến thức liên môn và hạn chế tình trạng học lệch. Phương thức này cũng có sự tiệm cận với xu hướng tuyển sinh đại học hiện nay, giúp học sinh có sự chuẩn bị sớm hơn về định hướng học tập.

Nhiều cán bộ, giáo viên giảng dạy tại trường trung học phổ thông chuyên cho rằng, đề xuất đổi mới mô hình trường chuyên là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là “Đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia, mở rộng các lớp chuyên khối STEM/STEAM”.

Mô hình tổ chức theo khối có thể giúp học sinh xây dựng nền tảng tri thức rộng hơn, nhận diện mối liên hệ giữa các môn học, kiến thức liên môn trước khi lựa chọn hướng chuyên sâu. Như học sinh thuộc khối Khoa học tự nhiên sẽ hiểu được mối liên hệ giữa Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học ngay từ đầu, thay vì học các môn như những lĩnh vực tách biệt. Điều này phù hợp với tư duy giáo dục STEM hiện đại, đồng thời thuận lợi hơn cho việc tổ chức dạy học liên môn, liên ngành, hạn chế tình trạng phân tách kiến thức giữa các môn học, góp phần hình thành tư duy hệ thống và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Không để gia tăng áp lực cho học sinh

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cần nhìn nhận thấu đáo mục tiêu đặc thù của trường trung học phổ thông chuyên là phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng năng lực nổi trội ở từng môn học. Nếu chuyển sang học chung theo khối trong một năm rồi mới phân hóa môn chuyên, mô hình và mục tiêu đào tạo chuyên biệt có thể bị xáo trộn. Hơn thế, phương thức thi mới có thể tạo thêm áp lực cho học sinh khi phải ôn luyện nhiều môn.

Đổi mới tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên là cần thiết nhưng cần có lộ trình phù hợp, thông tin rõ ràng để trường chuyên xây dựng phương án tổ chức, học sinh thay đổi kế hoạch ôn tập, tránh những thay đổi đột ngột khiến học sinh ở các khóa cận kề kỳ thi rơi vào thế bị động, bất lợi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Vật lí, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang chia sẻ: “Ở góc độ đào tạo mũi nhọn, phương thức tuyển sinh theo khối chưa thực sự đánh giá được năng lực riêng của từng môn chuyên. Hơn nữa, lùi thời điểm phân hóa môn chuyên đến sau học kỳ I lớp 10 sẽ rút ngắn thời gian giảng dạy chuyên sâu, ảnh hưởng đến quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt là những học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Việc tuyển sinh trường chuyên cần phân biệt rõ giữa năng lực học tập nền tảng và năng lực chuyên biệt”.

Dưới góc nhìn của cán bộ quản lý thì dự thảo phương thức tuyển sinh mới có nguy cơ mất cân đối số lượng học sinh giữa các môn chuyên, ảnh hưởng đến việc tổ chức lớp học và duy trì đội ngũ giáo viên. Khi không còn chỉ tiêu tuyển sinh riêng theo từng môn, một số môn có thể thiếu học sinh, thậm chí không đủ điều kiện tổ chức lớp độc lập, gây khó khăn cho việc ổn định đội ngũ và xây dựng các tổ chuyên môn.

Những dự kiến thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên sẽ tác động lớn đến học sinh lớp 9 đã dành nhiều năm học để chuẩn bị kiến thức cho một môn chuyên dự định thi phải thay đổi kế hoạch học tập khi kỳ thi đang đến gần. Em Nguyễn Như Nam Hải, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Từ Sơn (phường Đồng Nguyên) chia sẻ: “Em và phần lớn các bạn học tập tại trường trọng điểm đều có nguyện vọng thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên. Suốt cấp trung học cơ sở, ngoài học đều các môn, em dành thời lượng lớn cho việc ôn luyện kiến thức Hóa học trong môn Khoa học tự nhiên để đặt mục tiêu dự tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa học. Tuy nhiên, nếu phương thức tuyển sinh vào lớp 10 chuyên thay đổi, em phải chuyển hướng học thêm Toán nâng cao và các học phần còn lại của môn Khoa học tự nhiên, trong khi thời gian không còn nhiều nên rất lo ngại kết quả khó được như mong muốn”.

Không chỉ lo lắng về khả năng đáp ứng yêu cầu kiến thức ở nhiều môn học hơn, nhiều học sinh lớp 9 còn băn khoăn về tính hợp lý của việc phải ôn luyện quá nhiều mảng kiến thức trong khi học sinh thi chuyên vốn cần thời gian tập trung nghiên cứu sâu ở một lĩnh vực thế mạnh.

Đổi mới tuyển sinh là cần thiết nhưng cần có lộ trình phù hợp, thông tin rõ ràng để trường chuyên xây dựng phương án tổ chức, học sinh thay đổi kế hoạch ôn tập, tránh những thay đổi đột ngột khiến học sinh ở các khóa cận kề kỳ thi rơi vào thế bị động, bất lợi. Mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng theo từng lĩnh vực sẽ khó đạt được nếu phương thức tuyển sinh chưa tạo điều kiện để đánh giá năng lực nổi trội của học sinh ở từng lĩnh vực chuyên sâu.

Để triển khai hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp. Quá trình thực hiện cần được đánh giá độc lập về chất lượng đào tạo, kết quả học tập và áp lực đối với học sinh để kịp thời điều chỉnh trước khi nhân rộng.