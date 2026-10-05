Dự thảo tuyển sinh đại học 2027: Siết chứng chỉ, gọn phương thức
Dự thảo sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2027 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất siết chặt việc cộng điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế; đồng thời cắt giảm mạnh số lượng các phương thức xét tuyển. Thay đổi này hướng tới mục tiêu minh bạch, đánh giá sát hơn năng lực thực chất của thí sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-thao-tuyen-sinh-dai-hoc-2027-siet-chung-chi-gon-phuong-thuc-420860.htm