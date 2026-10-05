Dự thảo tuyển sinh đại học 2027: Siết chứng chỉ, gọn phương thức

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại và hội nhập. Trong hành trình ấy, những công trình hạ tầng, các tuyến giao thông mới hay quá trình chuyển đổi số là những yếu tố dễ nhận thấy. Tuy nhiên, điều làm nên bản sắc và sức sống bền vững của một đô thị không chỉ nằm ở những đổi thay về diện mạo, mà còn ở chất lượng văn hóa của công dân trong thời đại mới.