Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiền thưởng cho người hưởng lương từ ngân sách thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với các đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Bố cục của Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 07 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 04 Điều, 05 khoản, 02 điểm của Thông tư số 95/2024/TT-BQP, cụ thể:

Điều 1. Bổ sung khoản 1a, 1b vào sau khoản 1 Điều 3;

Điều 2. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 3;

Điều 3: Sửa đổi khoản 1 Điều 5;

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6;

Điều 5. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 7;

Điều 6. Hiệu lực thi hành;

Điều 7. Trách nhiệm thi hành.

Sửa đổi quy định tiền thưởng theo mức lương cơ sở thành theo mức tiền thưởng định kỳ cơ sở

Thông tư này sửa đổi, bổ sung các nội dung:

- Bổ sung quy định về chi tiền thưởng định kỳ hằng năm là kinh phí chi thưởng còn lại tại thời điểm cuối năm, sau khi trừ đi tổng số kinh phí chi thưởng đột xuất đã thực hiện trong năm theo quy định;

- Sửa đổi quy định tiền thưởng theo mức lương cơ sở thành theo mức tiền thưởng định kỳ cơ sở (Phương pháp tính này được nghiên cứu trên cơ sở Quyết định số 786/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng của Bộ Nội vụ);

- Sửa đổi, bổ sung cách hạch toán tiền thưởng định kỳ, tiền thưởng đột xuất theo quy định về mục lục ngân sách hiện hành;

Sửa cách tính mức tiền thưởng theo mức tiền thưởng định kỳ cơ sở

- Sửa đổi các ví dụ về cách tính mức tiền thưởng từ theo lương cơ sở sang theo mức tiền thưởng định kỳ cơ sở;

- Bổ sung nội dung Cục Tài chính hướng dẫn các đơn vị báo cáo quân số, kết quả xếp loại và kinh phí chi tiền thưởng đột xuất để báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định mức chi tiền thưởng định kỳ cơ sở và giao dự toán cho đơn vị để chi trả./.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2024/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với các đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng