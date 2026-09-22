Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế đối với quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong Quân đội nhân dân.

Thông tư này hướng dẫn, tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, bao gồm: phụ cấp trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; phụ cấp chống dịch đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Đối tượng áp dụng: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 192/2026/NĐ-CP và mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, viên chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong Quân đội nhân dân để bảo đảm việc thực hiện chế độ đối với người lao động ở các cơ quan, đơn vị (không thuộc cơ sở y tế trong Quân đội) được cấp có thẩm quyền huy động tham gia chống dịch.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế Quân đội