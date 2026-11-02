Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh của phương tiện giao thông đường bộ

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ. Toàn văn dự thảo như sau:

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 319/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Ký hiệu: QCVN...........

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ...... năm.... trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy định tại các mục sau của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này được thực hiện như sau:

a. Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2028 quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo), xe vận tải nội bộ tại Điều 4 tại Nghị định số 319/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ;

b. Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2029 quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) tại Điều 4 Nghị định định số 319/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ;

c. Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2030 quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) tại Điều 4 Nghị định số 319/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

3. Quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2024/TT-BCA ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ", Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "trung tâm chỉ huy giao thông", Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về " thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe" hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để kịp thời hướng dẫn./.