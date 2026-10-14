Dự thảo sửa đổi 5 thông tư về giáo dục khuyết tật có điểm gì mới?

Sửa đổi quy định về giáo dục khuyết tật theo mô hình chính quyền hai cấp

Theo dự thảo, trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương trong tổ chức, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục dành cho người khuyết tật sẽ được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiều nhiệm vụ trước đây giao cho cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp huyện được đề xuất chuyển sang UBND cấp xã. Trong khi đó, UBND cấp tỉnh và sở GD&ĐT thực hiện vai trò phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền.

Cụ thể, UBND cấp xã được giao trách nhiệm quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của trường có lớp giáo dục chuyên biệt theo thẩm quyền; đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở công lập theo nguồn lực được giao.

Đối với giáo dục hòa nhập, cấp xã có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch; vận động người khuyết tật tham gia học tập, kiểm tra việc thực hiện chính sách và báo cáo kết quả theo quy định. Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý, tổ chức chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách.

Linh hoạt chương trình học, tăng cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật

Một nội dung đáng chú ý khác là tổ chức giáo dục dựa trên khả năng, nhu cầu và đặc điểm riêng của từng người học. Dự thảo hướng tới tăng tính kết nối giữa giáo dục chuyên biệt, giáo dục bán hòa nhập và giáo dục hòa nhập, tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia các chương trình giáo dục phù hợp.

Giáo dục khuyết tật sẽ được sửa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với học sinh khuyết tật tại trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường hoặc lớp giáo dục chuyên biệt, nội dung học tập được xây dựng trên cơ sở kết hợp kỹ năng đặc thù, kỹ năng nghề với các chương trình giáo dục hiện hành. Các chương trình được đề cập gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, xóa mù chữ, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung học nghề.

Nhà trường có thể điều chỉnh nội dung phù hợp với khả năng và nhu cầu của người khuyết tật. Việc bổ sung chương trình xóa mù chữ và giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho người khuyết tật đã quá độ tuổi quy định, đồng thời góp phần thực hiện các quy định mới về giáo dục bắt buộc.

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc đưa kỹ năng nghề vào nội dung giáo dục tại các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường và lớp giáo dục chuyên biệt. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tổ chức dạy học linh hoạt và định hướng nghề nghiệp, giúp người khuyết tật tăng khả năng hòa nhập cuộc sống và cộng đồng.

Quy định thời hạn hoàn thiện chứng chỉ chuyên mô

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Dự thảo đề xuất lộ trình hoàn thiện chứng chỉ còn thiếu đối với đội ngũ quản lý và giáo viên tại các trường giáo dục chuyên biệt, lớp giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Theo đó, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc và phó giám đốc thuộc các cơ sở được nêu trong dự thảo có thời hạn 3 năm kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm để hoàn thiện chứng chỉ còn thiếu. Đối với giáo viên tại trường, lớp giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời hạn này là 1 năm kể từ ngày có quyết định.

Việc quy định lộ trình chuyển tiếp nhằm phù hợp với thực tế còn thiếu cán bộ quản lý và giáo viên trong lĩnh vực giáo dục người khuyết tật. Đồng thời, đội ngũ vẫn phải đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến giáo dục hòa nhập và giáo dục đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ, chăm sóc và giáo dục người khuyết tật.

Các nội dung sửa đổi được đề xuất hướng tới bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người khuyết tật, tăng tính linh hoạt trong tổ chức dạy học và làm rõ trách nhiệm thực hiện chính sách hỗ trợ. Đây hiện là các nội dung trong dự thảo đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến.