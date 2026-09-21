Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông

Mỗi mùa Trung thu, phố cổ Hà Nội lại trở thành điểm đến của những hoạt động văn hóa đặc sắc. Năm nay, nhiều hoạt động được tổ chức trong các không gian trải nghiệm, trình diễn dành cho người dân, du khách. Chính từ đây, những nét văn hóa truyền thống có một cách tiếp cận mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại.